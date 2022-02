Buurt krijgt zijn zin: stadsstrand Noordkust komt er tóch niet

Het voormalige stadsstrand Roest in Oost. Eigenaar Thijs Timmers probeerde jarenlang Noordkust van de grond te krijgen. Beeld Marjolijne Perquin

In december 2020 leek het er even op dat horecaplek Noordkust bij de Nieuwendammerdijk er na flink wat getouwtrek toch zou komen, toen het stadsdeel de benodigde vergunning verstrekte. Maar na veel protest van de buurt en zelfs een hoorzitting is de vergunning uiteindelijk heroverwogen – en niet toegekend.

Voornaamste reden voor deze beoordeling is het ‘gebrek aan draagvlak’, schrijft het stadsdeel in een reactie. ‘Gezien de aard en het onderliggende doel van het te ontwikkelen project Noordkust — een horecagelegenheid en evenementenruimte met een open karakter voor de buurt — is het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord van mening dat dit project niet op redelijke wijze vergund kan worden als de buurt hier zelf niet achter staat.’

Noordkust had al in de zomer van 2019 open moeten gaan voor bezoekers: een tijdelijke drijvende horecagelegenheid en stadsstrand bij Oranjewerf aan het eind van de Nieuwendammerdijk. Buurtbewoners maakten zich echter grote zorgen over verkeer -en geluidsoverlast en mogelijke verstoring van de natuur die de opening van het grootschalige horecaterrein met zich mee zou brengen.

Maandelijkse evaluaties

De plannen voor het gebied werden herhaaldelijk bijgesteld, van een plek waar grote festivals zouden plaatsvinden tot een café-restaurant zonder muziek op het terras, mét verplichte geluidsschermen, en beperkte openingstijden voor de dakterrassen. Ook werd afgesproken om het eerste halfjaar een maandelijkse evaluatie te houden tussen de horecaondernemers en de buurt.

Twee jaar na de aanvraag werd eind 2020 een vergunning verleend, tot grote onvrede van veel buurtbewoners. Zij stapten daarop naar de rechter.

Buurtbewoner Floor Lammers: “Het ging nog steeds om een horecagelegenheid met plek voor zevenhonderd personen en de openingstijden van het café zijn niet bijgesteld.” Ook bleven de zorgen om overlast door fiets- en autoverkeer, dat bijna allemaal via de smalle Nieuwendammerdijk zou afreizen naar Noordkust. Lammers: “In de buurt zijn er veel oude huizen met kinderen, die slecht geïsoleerd zijn. Wij vinden het niet bij een woonwijk passen.”

De buurt is blij dat hun jarenlange strijd tot het gewenste resultaat heeft geleid. Horecaondernemer Thijs Timmers is zeer teleurgesteld. “Amsterdam poetst alle rafelranden weg, ze maken de stad kapot. Nu sta ik sterk in mijn schoenen, maar wat moet ik als ik drie jaar bezig moet zijn om een project van de grond te krijgen? Waar is de kans voor jonge honden, met een initiatief en weinig budget? Het is demotiverend.”

De initiatiefnemer, tevens eigenaar van het voormalige Roest in Oost, heeft zes weken om in bezwaar te gaan tegen het besluit van de gemeente. Timmers laat weten dat hij het nieuws ‘eerst moet laten bezinken’ en nog geen beslissing heeft gemaakt.

‘Om zeep helpen’

Ook Paul Heering, van projectontwikkelaar Heren2 die eigenaar is van het gebied, is teleurgesteld. “Vooral voor de ondernemers is het lastig. Het is natuurlijk heel lullig dat je er veel tijd en moeite in stopt en dat het niet tot bloei kon komen. Ik ken genoeg mensen in de buurt die het een leuk idee vinden. Maar veel bewoners hebben zich verzameld op op alle mogelijke manier, met alle mogelijke manieren het initiatief om zeep te helpen.”

In 2025 wil de projectontwikkelaar starten met de transformatie van de Oranjewerf naar een ‘gemengd stedelijk gebied’ met woningen en bedrijven.