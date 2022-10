Buurt in verzet tegen locatie voor daklozenopvang bij Kop Zuidas

Op de plek van broedplaats Old School op de Gaasterlandstraat moeten straks een buurtgezondheidscentrum, een broedplaats voor kunstenaars en een opvang voor dak- en thuislozen komen. Beeld Jean-Pierre Jans/ANP

Krijgt de Kop Zuidas, de noordoostelijke punt tussen de A10, RAI en begraafplaats Zorgvlied, een 24-uursopvang voor dak- en thuislozen of is dat een te grote aanslag op de leefbaarheid van de De Mirandabuurt? Het was een van de centrale vragen in een door (ex-)bewoners aangespannen zaak tegen de gemeente Amsterdam bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland.

Het verzet komt van de bewonersvereniging De Mirandabuurt, die Kop Zuidas beschouwt als deel van de buurt. Op papier behoort het tot de kantorenwijk Zuidas, maar daar liggen het spoor en de snelweg tussen. De vereniging voorziet overlast van de circa dertig dak- en thuislozen die een plekje moeten gaan krijgen in een nieuw gebouw. De plannen betekenen de sloop van het pand van broedplaats Old School aan de Gaasterlandstraat, na een vergeefse poging van erfgoedvereniging Heemschut om het de status van monument te bezorgen.

Afwijking van bestemmingsplan

Aanvankelijk was het de bedoeling er woningen en kleinschalige voorzieningen voor in de plaats te zetten, maar begin dit jaar besloot de gemeente dat er drie centra komen van elk minimaal 1000 vierkante meter: een buurtgezondheidscentrum (met bijvoorbeeld huisartsen, fysiotherapie en thuiszorg), een broedplaats voor kunstenaars en dus een opvang voor dak- en thuislozen.

Dat wijkt af van het nog in 2018 vastgestelde bestemmingsplan, waarin stond dat er geen sprake zou zijn van voorzieningen groter dan 250 vierkante meter. Als het aan de klagers ligt gaat er een streep door alle drie de centra, maar de voornaamste steen des aanstoots is de daklozenopvang. Volgens de buurtvereniging is ‘de grens van het absorptievermogen’ van de De Mirandabuurt bereikt. Er zou overlast zijn van leerlingen van het ROC en een horecaschool, van dementerende bejaarden uit twee zorgcentra, die vaak verdwaald op straat rondlopen, ‘en ga zo maar door’, aldus het beroepschrift van de vereniging bij de Raad van State.

Vorig jaar nog erkende de gemeente in een document dat de ontwikkeling van Kop Zuidas de leefbaarheid in de buurt onder druk zet. De bestuursrechter vroeg de advocaat van de gemeente hoe het zit met de rechtszekerheid van bewoners die opeens worden geconfronteerd met een ‘grote wijziging’ in het beleid.

Advocaat Daniëlle Roelands betoogde namens de gemeente dat de dertig units in de 24-uursopvang moeilijk kunnen worden beschouwd als grootschalige voorziening en dat een begeleidingscommissie zal toezien op het voorkomen van overlast.

Sociale cohesie

Oud-bewoners van Old School, het pand dat gesloopt zal worden, hebben hele andere bezwaren tegen de plannen, bleek op de zitting maandag. Zij hebben geen enkele moeite met de komst van een opvangcentrum. Sterker nog, de interactie met kwetsbare bewoners kan de sociale cohesie in de buurt ten goede komen, zei ruimtelijk ontwerper Alexander Petrounine, die een van de dertig bewoners was. De huurders moesten op 1 augustus op last van de gemeente wijken voor anti-kraakwachten. Hij heeft met een architect een alternatief plan ontwikkeld, dat Old School behoedt voor sloop

De Raad van State toonde sympathie voor zijn ideeën, maar plaatste vraagtekens bij de juridische haalbaarheid. De bestuursrechter is huiverig om op de stoel van de gemeenteraad te gaan zitten, die bepaalt waar ruimte is voor broedplaatsen.

Advocaat Roelands stelde dat het pand het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Dat werd betwist door buurtbewoner Hilbert Kamphuisen. Met een paar ton kan het weer toekomstbestendig worden gemaakt, zei hij. “Op de Zuidas is ruimte voor wonen en werken, maar waar blijft de cultuur?”

De uitspraak volgt in principe binnen zes weken.