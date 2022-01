Buurt helpt door vuurwerk beschadigde ijssalon in Osdorp erbovenop: ‘Hartverwarmend’

Willeke en Ton Brouwer, eigenaren van ijssalon Verona Gelati op de Tussen Meer in Osdorp zijn diep ontroerd door de hulp die buurtbewoners hebben geboden. Beeld Jean-Pierre Jans

De koelmonitor aan de buitenkant van ijssalon Verona Gelati werd tijdens de jaarwisseling volledig van de gevel geblazen. “Onderdelen lagen zelfs bij de school aan de overkant,” vertelt eigenaar Willeke Brouwer. “Moet je je voorstellen dat iemand dat op z’n hoofd had gekregen.”

Ook de kast van de buurtbibliotheek, tegenover de zaak, moest het ontgelden. Juist die kast is volgens Willeke voor de buurt veel waard. “Nu blijkt hoe geliefd ie was. De afgelopen dagen zijn hier steeds mensen komen vragen wanneer we een nieuwe starten.”

In de kast worden behalve boeken ook spullen gestopt die anderen bij gebrek aan geld goed kunnen gebruiken. Zoals maandverband voor meiden die dat niet zelf kunnen betalen. “Een buurtbewoonster vult dat telkens aan en betaalt dat uit eigen zak.”

Crowdfundingsacties

Het duurde niet lang voordat er een geldinzamelingsactie op touw werd gezet voor de ijssalon, die inmiddels al 47 jaar bestaat. Twee acties zelfs: een oud-werknemer en de initiatiefnemer van de buurtbieb startten los van elkaar een crowdfundingsactie. Ook kwamen er veel mensen in de ijssalon langs. “Ze drukten ons zomaar geld in de hand. Sommigen stonden met tranen in de ogen en zeiden: ‘Dat dat jullie toch moet gebeuren’,” vertelt Willeke. “Want door corona heeft de zaak het al moeilijk.”

Een bezoekje aan de dierenarts deze week sloeg voor haar alles. Bij het afrekenen van de röntgenfoto’s die van hun hond moesten worden gemaakt, zei de assistent: “Dit kost het, maar als steunbetuiging krijgen jullie het cadeau.”

Duizenden euro’s

Inmiddels zijn er al duizenden euro’s binnengekomen. Zoals het er nu uitziet, zijn Willeke en haar man al uit de kosten. En het geld dat overblijft, stoppen ze in het maandverbandproject. “Het is echt hartverwarmend om te zien wat mensen allemaal voor je doen,” zegt Willeke. “Iets heel negatiefs is zo veranderd in iets positiefs. Dit alles laat zien dat we toch wel wat hebben opgebouwd in de buurt. Het geeft ons echt veel positieve energie.”