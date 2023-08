Buurt hangt massaal regenboogvlag uit na incident: ‘De dader wilde minder vlaggen en krijgt er er juist tientallen voor terug’

In Oostzanerwerf in Amsterdam-Noord hangen nu meerdere regenboogvlaggen in de straten. Beeld Het Parool

Tijdens Pride besloten de vrouwen van 36, die uit privacyoverwegingen niet met hun naam in de krant willen, een regenboogvlag op te hangen aan hun huis. Tot hun verbazing werd die vorige week in de nacht van vrijdag op zaterdag ‘met vlaghouder en al naar beneden getrokken’.

De volgende dag hees het stel de regenboogvlag opnieuw. Ze deden aangifte van discriminatie, maar twee nachten erna was het weer raak: een grote steen werd tegen het slaapkamerraam gegooid. “Dat was heel erg schrikken,” vertelt een van de twee vrouwen. “Zoiets verwacht je niet in deze buurt. Dit hoort een veilige plek te zijn.”

“De eerste nachten daarna sliepen we ontzettend slecht,” vertellen ze. “We waren heel erg angstig. Bij elk geluidje dat je hoort denk je: het zal toch niet weer?”

Steunbetuigingen

De buren lieten het er niet bij zitten en besloten de vrouwen te steunen met een tegengeluid. Al snel bestelden tientallen buren uit de straat en de naastgelegen buurt ’t Twiske Zuid regenboogvlaggen. Inmiddels zijn er in de nieuwbouwbuurt ruim vijftig opgehangen. “De dader wilde minder Pridevlaggen en krijgt er juist tientallen voor in de plaats.” Ironisch is het wel, aldus de vrouwen.

Daarnaast kreeg het stel kaartjes in de brievenbus en belde stadsdeelvoorzitter Brahim Abid vanuit zijn vakantieadres om steun te betuigen.

Het stel vindt het ‘fantastisch’ om al die kleurrijke vlaggen in de buurt te zien. “Zo’n actie doet echt wat met je. Terwijl ouders uitleg geven over wat zo’n regenvlag betekent, kijken kinderen er bewonderenswaardig naar. Een kind liep laatst voorbij en ik hoorde hem zeggen: ‘O ja, dat is de vlag van de liefde.’ Dat is mooi om te horen.”

De twee vrouwen en hun dochter wonen nu vijf maanden in de wijk Oostzanerwerf. Ondanks het incident van vorige week krijgen ze een ‘warm gevoel’ bij de buurt. “Zoveel mensen zijn voor ons opgekomen,” leggen ze uit. “We zijn trots op al onze buurtbewoners.”

In overleg met de politie heeft het stel, omwille van de veiligheid van hun dochter, niet opnieuw een regenboogvlag opgehangen.

Vernielingen rond Pride

Gedoe met Pridevlaggen is een regelmatig fenomeen in Amsterdam. In veel buurten in Amsterdam zijn al eens regenboogvlaggen vernield, met name in augustus, de Pridemaand. Zo werd in Nieuw-West een gehesen vlag vorig jaar binnen 48 uur gestolen.