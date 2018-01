Buurt en bezoekers moskee geschrokken van onthoofde pop

De actie is gericht tegen de nieuwe Diyanetmoskee in Elzenhagen-Zuid

De pop werd in de nacht van woensdag op donderdag aan het hek van de moskee aan de Spelderholt opgehangen met een briefje: 'De islam is onlosmakelijk verbonden met brute onthoofdingen. De islamisering moet stoppen. Ook geen Diyanet megamoskee in Noord, dat verbonden is met dictator Erdogan.'



Niet eerder doelwit

Het protest is gericht tegen het toekomstige onderkomen van de moskee, een gebedshuis in de geplande nieuwbouwwijk Elzenhagen-Zuid.



De met nepbloed besmeurde pop werd rond acht uur 's ochtends ontdekt, kort voordat kinderen naar de nabijgelegen school gingen.



Buurtbewoonster Asye Tekin-Konuksever, krijgt de hele dag ­telefoontjes van verontruste moskeebezoekers. "We zijn enorm geschrokken, het briefje was weggewaaid en lag niet meer bij de pop, dus er was onduidelijkheid. Het leek heel echt. Sommige moskeegangers dachten dat er iemand dood was."



De moskee was niet eerder doelwit van bedreigingen en protesten. Buurtbewoners omschrijven de Emir Sultanmoskee als een gemoedelijke ontmoetingsplek.