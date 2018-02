Buurt: doe Openhartsteeg in de nachtelijke uren op slot

Uit de klachten blijkt dat met name de bewoners een hoop te verduren krijgen in de nachtelijke uren.



Een van hen vertelt hoe een huisgenoot iemand hoorde wildplassen tegen de voordeur. "Terwijl hij open doet, blijft die gozer gewoon door pissen - over mijn huisgenoot heen. Hij was helemaal nat gepist."



Een andere klacht gaat over seksende mannen in de steeg: "Vaak zijn ze in het inhammetje in de steeg aan het neuken. Soms schreeuw ik uit mijn raam dat ze moeten kappen en oprotten en dan doen ze net of ze daar staan te praten. Maar ik zie natuurlijk dat hun broek op half zeven hangt."



Kosten

Het stadsdeelbestuur is gevoelig voor de klachten en heeft samen met buurtbewoners en ondernemers een plan gemaakt om de steeg tussen de Reguliersdwarsstraat en het Singel van 10 uur 's avonds tot 7 uur 's ochtends af te sluiten. Alle partijen zijn bereid een deel van de kosten te dragen.



Voordat de steeg inderdaad 's nachts gesloten wordt, moet eerst de stadsdeelcommissie nog instemmen met het plan.