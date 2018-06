Buurt boos om nieuwe bouwplannen Roeterseiland

De UvA gedraagt zich als een vastgoedboer in plaats van een stadsuniversiteit die netjes met de buurt overlegd SP-raadslid Tiers Bakker

De bewonerscommissie heeft verschillende alternatieven aangedragen, waaronder een collegezaal op een van de bestaande gebouwen, maar die zijn door de UvA van tafel geveegd. "Ze gaan voor snel en goedkoop," zegt Den Hollander daarover.



Ten Boer beaamt dat de bouwtijd, 12 maanden, een belangrijke rol speelt. "We hebben de collegezaal zo snel mogelijk nodig en we willen de bouwoverlast voor de buurt beperken. Dit ontwerp is prefab en zal over het water worden vervoerd."



'Arrogante vastgoedboer'

Ten Boer spreekt ook liever niet over een zwarte doos, maar over een opgetild plantsoen. De muren van de collegezaal zullen worden bedekt met groen en op het dak komt een tuintje. "Mensen spreken van een mooi ontwerp."



SP-raadslid Tiers Bakker is not amused over de plannen van de UvA, dat zich volgens hem als een 'arrogante vastgoedboer' gedraagt. "Bewoners hebben tien jaar lang in de rotzooi gezeten. Nu is er zonder overleg besloten om op het laatste stukje groen dat ze hebben een enorm blok neer te zetten. Ik vind het geen manier van doen. De UvA gedraagt zich als een vastgoedboer in plaats van een stadsuniversiteit die netjes met de buurt overlegd."



Maandag is er een informatieavond georganiseerd waar buurtbewoners worden ingelicht over de plannen. Volgens Ten Boer hebben ze geen inspraak in de plannen, maar willen ze wel met de bewoners kijken hoe de overlast zoveel mogelijk beperkt kan worden.



De UvA dient het plan begin juli officieel in bij de gemeente. Die zal beoordelen of de collegezaal aan de eisen voldoet.