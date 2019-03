Buurt boos: Halsema mijdt criminele link Smoke Palace

Verreweg het waarschijnlijkste motief voor de aanslagen die in de Linnaeusstraat in januari en dit weekend grote schade aanrichtten, lijkt een conflict in het drugsmilieu waarin de broer van eigenaar Mohamed el Y. is verwikkeld.



Deze Mustapha el Y. is in 2013 door de Amsterdamse rechtbank veroordeeld voor de import van ruim 450 kilo hasj en wat cocaïne plus witwassen.

Hij is volgens betrouwbare bronnen al meermaals gewaarschuwd dat hij 'op een dodenlijst' staat. Bij zijn autoverhuurbedrijf in Oost werd ook al eens brand gesticht.