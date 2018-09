Buurt bezorgd over uitbreiding steiger bij Anne Frankhuis

Als de branche zich niet aan de afspraken houdt, wordt de pilot stopgezet

Van Steen heeft samen met een aantal buurtbewoners contact gezocht met de gemeente. De mogelijkheid om hun mening te geven over de plannen hebben ze gemist, zeggen ze. Ze stapten naar de rechter, een zaak die werd afgeblazen doordat de gemeente binnenkort zelf een hoorzitting organiseert om over de problemen te praten.



Volgens Frans Heijn, eigenaar van een aantal elektrische salonbootjes, zijn de zorgen van de bewoners 'enigszins voorbarig'. "Maar ik begrijp de zorg wel. De proef van de gemeente is op zichzelf helemaal geen slecht plan. Door verschillende boottypes op verschillende plekken te bedienen, kan je overlast tegengaan."



Maar het staat en het valt met het toezicht, volgens Heijn. "Ze moeten erop toezien dat alleen de goede boten van de goede locaties gebruik gaan maken. Na jaren ervaring op het Amsterdamse water en met de gemeentelijke handhaving heb ik daar wel een beetje een hard hoofd in."



Extra drukte

De controle van de regels op het Amsterdamse water schiet al jaren tekort. Wethouder Dijksma zei deze zomer al 'meer capaciteit' te willen. "We moeten meer doen dan we op dit moment kunnen bieden."



Een woordvoerder zegt dat goed in de gaten wordt gehouden of de nieuwe opstaplocaties geen extra drukte genereren. Het is aan de branche nu, zegt hij. "Met hen is nadrukkelijk afgesproken dat, als zij zich niet aan de afspraken houden, de pilot wordt stopgezet."



Over het gevaar dat illegale bootjes zich zullen storten op de nieuwe locaties is de gemeente laconiek. "De pakkans is op de locaties groter." Over handhaving wordt door de gemeente niet gesproken.



