Buurt bang voor meer overlast na uitbreiding Volkshotel

Dit is het begin van het toenemende protest uit de buurt tegen de drukte die alsmaar toeneemt

Op een hoorzitting vorige week werden 75 bezwaarschriften ingediend tegen de uitbreiding. "We zijn niet bang naar de rechter te stappen," zegt Meulenbroek. Heimans is hiervan op de hoogte. "Alles wat we doen is gewoon toegestaan volgens het bestemmingsplan," zegt hij.



Kleinschalig

Het buurtcomité benadrukt dat de buurt niet tegen horeca in het algemeen is. "Maar het zou kleinschalig blijven," zegt Meulenbroek. "Dit is het begin van het toenemende protest uit de buurt tegen de drukte die alsmaar toeneemt."



In de buurt vestigden zich vroeger veel kantoren en bedrijven, en dit zal volgens Heimans ook altijd zo blijven. "Dat weet je als je hier komt wonen. Zeker als je het zo bekijkt, is onze overlast minimaal." Wel wil hij graag de bewoners tegemoetkomen. "We hebben een ambitie om een daktuin aan te leggen op de nieuwe appartementen."



Als het aan het buurtcomité ligt, is de grens bereikt. Wel zijn ze het er unaniem over eens dat het stadsdeel de eerstvolgende is die stappen moet gaan ondernemen.