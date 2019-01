Buurman moet stoppen met afschrikken potentiële kopers

Dat heeft de voorzieningenrechter deze week geoordeeld. Het stel liet de buurman in augustus weten hun appartement op de bovenste drie verdiepingen te willen verkopen.



De man was het daar duidelijk niet mee eens en hing pamfletten op in de hal waarin hij klaagde over geluidsoverlast en een trillende kroonluchter. Volgens de makelaar belemmerde dit protest de verkoop en zou het potentiële kopers kunnen afschrikken, zelfs op de huidige overspannen woningmarkt.



De voorzieningenrechter verbiedt de buurman nog pamfletten op te hangen of andere zaken in de gemeenschappelijke ruimte te plaatsen. Doet hij dat wel, dan risceert hij een dwangsom van honderd euro per dag.