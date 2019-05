Buurgemeenten wisten niets van autoplannen Amsterdam

Als deze nieuwe maatregelen worden ingevoerd, zal de druk serieus toenemen

Het gevolg was dat het probleem zich naar andere wijken heeft verplaatst. "Als deze nieuwe maatregelen worden ingevoerd, zal die druk serieus toenemen. We moeten het financieel zo ongunstig mogelijk maken voor mensen om hun diesels of benzineauto's in Amstelveen parkeren als ze in Amsterdam wonen of werken.



Amstelveen is overigens niet van plan het Amsterdamse voorbeeld voor een verbod op benzineauto's te volgen.



Ook de gemeente Diemen maakt zich zorgen. Op de summiere kaart die Amsterdam bij haar autoplannen heeft gevoegd, staat de buurgemeente ingetekend binnen de benzineloze zone die vanaf 2030 geldt. "Misschien heeft Amsterdam andere plannen met ons."



Geen contact

De buurgemeente heeft de plannen uit de media vernomen. "Er is geen contact geweest," zegt een woordvoerder, "en we hebben ook geen voorstellen gezien. Dat betekent ook dat we er niet op voorhand aan zullen meewerken."



Ook Duivendrecht is voor het gemak door Amsterdam ingepalmd, terwijl het dorp tussen Amsterdam-Oost en Zuidoost toch echt tot de gemeente Ouder-Amstel behoort. Die gemeente wacht de uitgewerkte plannen af. "Het is nog geen beleid," zegt een woordvoerder. "Amsterdam geeft ook aan eerst met inwoners en bedrijfsleven te gaan overleggen."



Overleg met de regiogemeenten wordt daar niet bij genoemd. "Maar we zullen zeker contact zoeken."



