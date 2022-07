Buurgemeenten rond Amsterdam: ook de hekkensluiters hebben hun colleges rond

In Almere wacht de nieuwe gemeenteraad al een kwart jaar op het aantreden van nieuwe wethouders nadat vorige maand een groep opstapte wegens de financiële problemen van de Floriade. Beeld Eva Plevier

Een, twee, drie, vier, komt er nog wat van? De lokale democratie is geen diepvriespizza, maar bijna vier maanden na de verkiezingen mag het belletje van de oven toch wel eens een keer rinkelen. In Almere bijvoorbeeld, wacht de nieuwe gemeenteraad al een kwart jaar op het aantreden van een nieuwe ploeg wethouders die het bestuur van de stad met nieuwe energie ter hand nemen en met inzet, vernuft en onorthodoxe maatregelen de kwakkelende Floriade alsnog tot bloei weten te brengen.

In zijn afscheidsbrief aan de raad liet formateur Henk Jan Meijer vorige week weten dat het werk er wat hem betreft op zit. Na lang puzzelen en praten hebben VVD, D66, SP, Partij voor de Dieren, Leefbaar Almere, ChristenUnie en CDA laten weten het avontuur de komende vier jaar met elkaar aan te gaan. Aanstaande donderdag worden tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces ook de bijbehorende wethouders voorgesteld. Naar verluidt zitten daar ook bestuurders tussen die vorige maand zijn opgestapt wegens de financiële problemen van de Floriade.

Gedurfde coalitie

Meijer heeft een coalitie moeten samenstellen uit de scherven van een versnipperde gemeenteraad met 16 fracties, en het valt de formateur niet aan te rekenen dat het allemaal wat langer heeft geduurd om de goede stukjes bij elkaar te zoeken. Ter vergelijking: Oostzaan was razendsnel klaar met het nieuwe college, maar daar telt de raad slechts 5 fracties. Herstel: 6 fracties, want oud-wethouder Rob Moonen is meteen na de verkiezingen met ruzie uit de fractie van GroenLinks gestapt en vaart verder onder eigen vlag. Ook dat gaat snel in Oostzaan.

Ook in Bloemendaal heeft het nieuwe college lang op zich laten wachten. Dat heeft alles te maken met een gedurfde poging van GroenLinks, D66, PvdA, CDA en Zelfstandig Bloemendaal om voor het eerst in de politieke geschiedenis een coalitie zonder de oppermachtige VVD te smeden. Die Bloemendaalse lente duurde nog geen twee maanden. D66 durfde het toch niet aan met landgoedeigenaar Rob Slewe, wethouderskandidaat van Zelfstandig Bloemendaal, en blies de coalitie nog voor de tewaterlating op.

Groot incasseringsvermogen

Daarna ging het alsnog vlot met een nieuw college met naast D66 en PvdA ook de vertrouwde VVD in de gelederen. Vorige week werden de wethouders Nico Heijink (VVD) en Attiya Gamri (PvdA) ingezworen, Henk Wijkhuisen van D66 moest nog een weekje wachten omdat de raad van hem verlangde dat de zelfverklaarde natuurvriend eerst zijn nevenfunctie als voorzitter bij het Overlegorgaan Noord-Hollands Duinlandschap opgeeft. Over de ervaren Heijink gaat in het villadorp het verhaal rond dat hij het wethouderschap in het najaar zal overdragen aan een geschikte kandidaat naar wie nu nog wordt gezocht.

Een groot incasseringsvermogen is een voorwaarde voor de functie, want de politieke strubbelingen tijdens de formatie lijken een voorbode van weer een onrustige raadsperiode. In een groot interview met het Haarlems Dagblad herhaalde burgemeester Elbert Roest nog maar eens dat hij zich zorgen maakt over het politieke klimaat. ‘Het politiek-bestuurlijke ongerief kost heel veel energie. Negatieve energie.’ Roest voegde er aan toe nog steeds fluitend naar het werk te gaan en regelmatig een doosje kersen te kopen bij de Albert Heijn. ‘Bloemendaal is toch prachtig?’

Eierdorp

Over naar een andere hekkensluiter: Landsmeer. Ook in het eierdorp duurde de formatie lang, maar dat had alles te maken met het afbreken van de onderhandelingen door de ervaren bestuurspartijen D66 en VVD. Onder leiding van oud-burgemeester van Weesp Bas Jan van Bochove, wist Lokaal Landsmeer een bondje te maken met GroenLinks, CDA en Positief Landsmeer. De vier partijen leveren drie wethouders: Marion Breij namens Lokaal Landsmeer en Jacobien van Boeijen namens GroenLinks. Oud-wethouder Erik Heinrich van de VVD blijft aan als financiële man.

Het college in Landsmeer wordt donderdag geïnstalleerd, precies een week nadat de wethouders in het naburige Waterland officieel aan de slag gingen. Harm Scheepstra stak de vingers op namens Waterland Natuurlijk, Roland Wolters namens de VVD, Astrid van de Weijenburg namens GroenLinks en Ton van Nieuwkerk namens de PvdA. Voor de liefhebbers: Scheepstra baarde in 2010 opzien door, als fractievoorzitter van D66, Tjeerd Hoekstra van de VVD naar voren te schuiven als wethouder. Nu wordt hij zelf wethouder, maar wel voor Waterland Natuurlijk.

Stuntvliegen

Ook Amstelveen had meer dan honderd dagen nodig om tot een nieuwe college te komen, maar dat had meer te maken met een hekel aan haast dan aan de ingewikkelde puzzel. Vier van de vijf wethouders bleven zitten waar ze zaten: Herbert Raat namens de VVD, Floor Gordon namens D66, Marijn van Ballegooijen namens de PvdA en Frank Berkhout namens D66. Raat gaat op voor zijn vierde termijn. Dat is een zeldzaamheid in de regio, maar iemand als Rien Wijdeven (gemeente Bernheze, net begonnen aan zijn negende termijn) moet daar smakelijk om lachen.

De enige nieuwkomer in het Amstelveense college is wel een heel interessante: Adam Elzakalai is de komende vier jaar wethouder namens de VVD. De voormalig bedrijfskundige volgde in zijn bestuurlijke loopbaan het overvliegende verkeer. Als wethouder in Haarlemmermeer had hij Schiphol in zijn portefeuille, daarna vertrok hij naar Lelystad waar hij een vurig pleitbezorger was voor de opening van Lelystad Airport. In Amstelveen wordt vooral kritisch gekeken naar Schiphol. Kan Elzakalai die ingewikkelde draai in de lucht maken? Kijktip: Tom Cruise in Top Gun: Maverick.