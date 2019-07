Buurgemeenten maken snel nieuwe afspraken met Schiphol

De haast van sommige gemeenten afspraken te maken met Schiphol is het gevolg van het kabinetsbesluit begin deze maand om groei op Schiphol tot maximaal 540.000 vluchten stapsgewijs toe te staan. Alleen als het de luchtvaartsector lukt geluids- en milieuhinder te beperken, is groei van het aantal vluchten toegestaan.

Luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen heeft beloofd direct na de zomer hierover met betrokkenen te gaan praten, maar een aantal gemeentes wacht de zomerstop niet af. Zo hebben Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn al meerdere gesprekken gevoerd met Schipholtopman Dick Benschop over het terugdringen van het vliegverkeer boven hun gemeenten.

Schiphol heeft het initiatief genomen. “Hij wil zaken veranderen, met veel meer aandacht voor de omgeving,” zegt wethouder Herbert Raat van Amstelveen. “Het kabinet heeft bepaald dat Schiphol meer rekening moet houden met de omgeving om verder te groeien. Daar vloeit dit uit voort.”

Eenzijdig overleg

Deze week zijn bij een bezoek van de luchthaventopman afspraken gemaakt om hinder te beperken. “Schiphol heeft daarbij een aantal maatregelen beloofd, waaronder het beperken van de nachtelijke starts richting Amstelveen, hinderbeperking en minder vaak inzet van vier Schipholbanen tegelijkertijd.” De luchthaven bevestigt die afspraken.

Aalsmeer overlegt met Schiphol onder meer over de financiering van een uitkoopregeling waarbij bewoners pal onder vliegroutes kunnen verhuizen zonder financiële gevolgen. Ook wil de bloemengemeente dat het aantal vluchten op de Aalsmeerbaan wordt teruggebracht.

Benschop kondigde na zijn aantreden vorig jaar in Het Parool aan met gemeenten apart te overleggen over hun specifieke problemen. Of al met meer gemeenten wordt gepraat over hinderbeperking, wil Schiphol niet zeggen.

Zulk eenzijdig overleg kan grote gevolgen hebben. Zo kan het inperken van het vliegverkeer boven Amstelveen en Aalsmeer betekenen dat die vluchten over andere plaatsen gaan en daar voor extra hinder zorgen. Amstelveen zegt daarom op te trekken met buurgemeenten Aalsmeer, Uithoorn en Ouder Amstel.

Balans

Met Amsterdam, Haarlemmermeer of andere Schipholgemeenten zijn geen afspraken. “Voorheen trokken we als gemeenten alleen gezamenlijk op,” zegt Raat, “nu is door het mislukken van de Omgevingsraad de situatie ontstaan dat we dat ook alleen kunnen doen. Ik sta voor de belangen van Amstelveen, maar natuurlijk moeten maatregelen in balans zijn met de hele omgeving.”

Amsterdam wacht volgens een woordvoerder van wethouder Udo Kock op de gesprekken die minister Van Nieuwenhuizen voor na de zomer heeft aangekondigd. Dat kan betekenen dat de hoofdstad achter het net vist als andere gemeenten al wel afspraken hebben gemaakt. Het college­akkoord dicteert dat als Schiphol al mag groeien, dat pas na 2023 mogelijk is. Afspraken die groei eerder mogelijk maken staan daarmee op gespannen voet.