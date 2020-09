Buurgemeenten boos over plan schoolmatching: ‘We worden keihard gediscrimineerd’

Het voorstel om Amsterdamse basisscholieren voorrang te geven bij hun keuze voor een middelbare school boven leerlingen uit omliggende gemeenten, valt daar niet in goede aarde. ‘Het is discriminerend.’

“Mijn dochter zit in groep 8 op de Montessorischool in Landsmeer. Haar oudere broer en zus zitten al op een school in Amsterdam-Zuid. Daar wil mijn jongste ook graag heen.” Marieke de Haas (43) vreest dat haar kind niet op de school van haar voorkeur komt. Ze noemt het voorstel van de OSVO, de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen in het voortgezet onderwijs, zorgelijk.

Als dat voorstel werkelijkheid wordt, zou dat namelijk betekenen dat kinderen in bijvoorbeeld Landsmeer, maar ook in Oostzaan of Broek in Waterland, achteraan moeten sluiten als zij naar een middelbare school willen waarvoor meer aanmeldingen dan plekken zijn. De OSVO wil namelijk dat Amsterdamse leerlingen meer kans krijgen om op hun voorkeursschool te komen.

In één van de twee scenario’s krijgen achtstegroepers die op Amsterdamse basisscholen zitten voorrang bij plaatsing. Daarna volgen leerlingen uit buurgemeenten waar geen volledig onderwijsaanbod is. Als laatste worden de leerlingen geplaatst uit omliggende gemeenten waar wel een volledig onderwijsaanbod is.

Buikpijn

Oneerlijk, zegt De Haas. “Wij hebben geen middelbare scholen in Landsmeer. Sinds vorig jaar zijn we al bezig met oriënteren in Amsterdam. Het is twintig minuten van ons huis en dan krijgen de kinderen nog wat mee van de stad. Naar een school gaan in Purmerend of Zaandam is logistiek gewoon veel moeilijker. Al het OV gaat ook naar Amsterdam. Bovendien zijn we toch allemaal 020.”

Zij krijgt bijval van Jolene Koopen (40), die een zoon heeft in groep 8 op een school in Landsmeer. “We worden keihard gediscrimineerd. Meerdere ouders hier in Landsmeer hebben er buikpijn van. Voor ons is er geen enkel alternatief. Het kromme zou zijn dat ons buurmeisje, die naar een basisschool gaat in Noord, wél voorkeur krijgt bij de plaatsing.”

Ook wethouder Niels Bonenkamp (Onderwijs) van Oostzaan, waar ook geen middelbare school is, noemt het een slecht plan. “De keuzevrijheid staat op de tocht voor kinderen die niet uit Amsterdam komen. Voor hen is het praktisch onmogelijk om op scholen te komen waar meer aanmeldingen dan plaatsen zijn. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Amsterdam heeft een functie naar de regio en zeker naar de directe buurgemeenten.”

Uitsluiting

Bonenkamp zegt dan ook dat hij het er niet bij zal laten zitten: “Al mijn collega’s, mijzelf incluis, zullen nog wel aan Marjolein Moorman (wethouder van Onderwijs in Amsterdam) duidelijk maken dat ze dit niet moet doen. Sluit kinderen uit gemeenten waar geen middelbare school is, niet uit.”

De Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO), die de belangen behartigt van ouders van leerlingen in de regio Amsterdam, heeft al onrustige reacties van ouders gekregen. “Ook formeel hebben mensen zich gemeld met brieven aan de OSVO en gemeenten,” zegt directeur Menno van de Koppel. “Het is een pijnlijk dossier, de lotingscijfers verslechteren. Het probleem ligt bij het grote verschil tussen vraag en aanbod: maak ook minder gewilde scholen populairder. OSVO moet daarvoor de jaarlijkse gesprekken over bijstelling van het onderwijsaanbod verbinden aan de jaarlijkse evaluatie van de loting.”

Vooral voor leerlingen in omliggende gemeenten zonder middelbare school is het wrang, volgens Van de Koppel. “Uit het oog, uit het hart, zo lijkt het. De OSVO had met ouders in gesprek moeten gaan. Maar het is ook weer niet zo dat die leerlingen helemaal niet naar school kunnen in Amsterdam: de meeste druk ligt op scholen in Centrum en Zuid.”