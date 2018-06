Busvervoer vreest strop bij problemen Noord/Zuidlijn

Dat blijkt uit de beheersplannen die de busvervoerders hebben gepubliceerd. In die plannen schetsen zij hoe problemen met de Noord/Zuidlijn kunnen doorwerken op hun eigen buslijnen. Dat kan hen forse kostenposten opleveren.



De nieuwe metrolijn wordt de ruggengraat van het Amsterdamse openbaar vervoer en kan worden gezien als een groot verdeelstation voor de stad: trams en bussen takken op verschillende plaatsen aan en vervoeren reizigers verder naar hun bestemming.



Binnen de gemeentegrenzen is het GVB hiervoor grotendeels verantwoordelijk, maar voor de regio is die rol weggelegd voor Connexxion (in het zuiden) en EBS (in het noorden).



Kinderziektes

Dit betekent dat als de Noord/Zuidlijn niet kan rijden, ook de eigen dienstregeling in de knel komt. De busbedrijven zijn contractueel ­gebonden aan afspraken over stiptheid en aantallen bussen. Wanneer zij die afspraken niet kunnen nakomen, kunnen boetes worden opgelegd.