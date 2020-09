Busje rijdt in op politie op Muntplein in Centrum, schoten gelost door agenten

Het Muntplein is afgezet nadat een busje meermaals inreed op een bemande politieauto. Beeld ANP

Vervolgens probeerde het rood-gele busje weg te komen, meldt de politie, en reed daarbij dwars door een blokkade van twee onbemande politiemotoren heen die op de weg waren geplaatst om hem tegen te houden. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost en pepperspray gebruikt om de inzittende aan te kunnen houden. Het busje is in de brand gevlogen.

Zeker één agent raakte gewond bij het incident. De bestuurder van het busje raakte lichtgewond en is gearresteerd. Het Muntplein was om 06.30 uur ’s ochtends afgezet door de politie. Het busje, dat het logo van een glaszettersbedrijf droeg, is door de brandweer geblust.

