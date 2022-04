Busje met toeristen te water in Prinsengracht

Een busje met negen inzittenden raakte vanmiddag te water. Nog voordat de brandweer er was, waren alle inzittenden uit het water gered door een omstander. pic.twitter.com/YfwTbvfFBe — AT5 (@AT5) 2 april 2022

Het busje, dat door de toeristen was gehuurd, wilde inparkeren op de Prinsengracht. Dat ging mis, waardoor het voertuig met alle inzittenden in de gracht viel. Een omstander, een 29-jarige Amsterdammer, zag het gebeuren en sprong meteen het water in. Met behulp van twee passerende sloepen kon de omstander alle negen inzittenden redden. De hulpdiensten waren snel ter plaatse.

Twee van de toeristen raakten daarbij licht gewond. Een toerist had last van de pols, een ander hield een snijwond over aan het incident. Zij werden meegenomen door de ambulance naar het ziekenhuis. De zeven andere toeristen werden in een nabijgelegen horecagelegenheid opgevangen. Zij kampten met onderkoelingsverschijnselen.

Een duikteam van de brandweer kwam na het incident nog in actie om te kijken of er nog inzittenden in het busje zaten. Dat was niet het geval.

Zojuist een busjes met toeristen bij het inparkeren te water geraakt op de #Prinsengracht in Amsterdam-C. Omstanders in het water gesprongen bij hulpactie. Mensen met onderkoeling nu in de ambu's. pic.twitter.com/AHT1SGkiIf — Robby Hiel (@PersburoUNN) 2 april 2022