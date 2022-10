Buschauffeurs regiovervoer staken van woensdag tot en met vrijdag

Stakende buschauffeurs eisen een loonsverhoging van 10 procent. Beeld anp

De leden van vakbond FNV eisen een loonsverhoging van 10 procent, mede ter compensatie van de prijsstijgingen, en een koopkrachtverbetering van 100 euro. Daarnaast willen de stakers dat de werkdruk en het personeelstekort worden aangepakt. Zo moet een generatiepact worden ingevoerd, waardoor 63-plussers minder kunnen gaan werken met behoud van 80 procent van het salaris en 100 procent pensioenopbouw.

Leden van de vakbond CNV doen niet mee aan de staking. Deze vakbond heeft eerder de huidige cao, die eind van dit jaar afloopt, ondertekend.

Marijn van der Gaag, bestuurder FNV Streekvervoer, ziet de staking ook als een middel om aandacht te vragen voor de verschraling van het openbaar vervoer. “Doordat er te weinig mensen zijn, komt alle druk te liggen bij het huidige personeel. Dat zorgt mede voor een hoog ziekteverzuim: het gemiddelde in de sector ligt tegen de 20 procent. En dat zorgt voor nog meer werkdruk. Het is hoog tijd dat de werkgevers daar aandacht voor krijgen.”

Hoeveel chauffeurs gaan staken, kan de FNV nog niet zeggen. Bij een eerdere staking op 16 september werd landelijk 70 procent van de dienstregeling in het regiovervoer niet gereden, aldus Van der Gaag.

Connexxion, dat verantwoordelijkheid is voor het regiovervoer in Amstelland-Meerlanden, weet op dit moment nog niet hoeveel van de medewerkers gaan staken. Het bedrijf laat weten dat het zijn uiterste best gaat doen om de dienstregeling zo veel mogelijk uit te voeren. Daarbij gaat extra aandacht uit naar de verbinding met Schiphol.