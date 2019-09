Buschauffeur is de weg kwijt tussen Amsterdam en Haarlem

Tussen de reizigers in de bus zat toevallig RTL Nieuws-journalist Floor Bremer, die de bijzondere manoeuvres van de chauffeur live twitterde. Volgens haar reed de man helemaal verkeerd, waardoor het gezelschap op een weggetje naast een weiland bij Cruquius belandde. Het dorpje ligt zo’n acht kilometer onder Haarlem - en dus een flink eind uit de route.

Toen de chauffeur rechtsomkeert wilde maken, reed hij de bus vast in het zand. Een tractor van een bewoner uit de buurt moest het voertuig lostrekken.

De #NS zet snelbussen in tussen Amsterdam en Haarlem. Misschien handig om de chauffeur de route mee te geven. We zijn nu gestrand in de weilanden en de chauffeur heeft zich vastgereden bij het draaien #niettegeloven pic.twitter.com/KRm2o2kj2W