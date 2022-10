Bus, tram en metro worden flink duurder in Amsterdam

Beeld Marc Driessen

De stijging wordt veroorzaakt door het duurder worden van brandstof en stijgende loonkosten. Omdat de kilometertarieven sneller stijgen dan het instaptarief, laat de prijsverhoging zich het sterkst voelen bij reizen over langere afstanden.

De Vervoerregio Amsterdam, die gaat over het openbaar vervoer in Amsterdam en buurtgemeenten, studeert nog op maatregelen om de pijn voor de reizigers te verzachten. Vooral een btw-vrijstelling van een maand en een actie om minima anderhalf uur gratis te laten reizen, zouden kansrijk zijn. Dinsdagavond spreekt de Regioraad over de voorgestelde tariefverhogingen.

Basistarief

De tarieven voor het ov worden opgebouwd uit een basistarief en een kilometertarief. Het basistarief wordt landelijk vastgesteld, de Vervoerregio bepaalt voor Amsterdam de prijs per kilometer. Het basistarief is vastgesteld op een verhoging van 7,24 procent, de Vervoerregio wil het kilometertarief laten stijgen van 17,9 naar 19,6 cent. Gemiddeld worden de tarieven in en rondom Amsterdam daarmee 8,5 procent duurder, meldt de Vervoerregio.

Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio heeft overwogen het kilometertarief niet of maar gedeeltelijk te verhogen, schrijft portefeuillehouder Melanie van der Horst. ‘Dit brengt helaas dermate hoge kosten met zich mee, dat de hoogwaardigheid van het ov onder druk komt te staan.’

Tekort

Uit berekeningen blijkt dat het niet laten meestijgen van de tarieven met de kosten een tekort zou betekenen van 11 miljoen euro voor komend jaar. Over de periode tot 2030 zou dat tekort oplopen tot 134 miljoen euro.

Volgens de Vervoerregio moeten de mogelijke extra maatregelen de pijn verzachten. ‘De reizigers worden enigszins tegemoet gekomen in de alsmaar stijgende kosten en zullen positief gestemd zijn over het openbaar vervoer. Hiermee willen we het ov aantrekkelijk houden voor de reiziger als alternatief voor de auto.’