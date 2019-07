Bus 55 goedkoper, extra gemaakte kosten vergoed

Bus 55 rijdt van station Zuid naar Amstelveen Westwijk. Beeld anp

Reizigers die met bus 55 reizen nu metrolijn 51 naar Amstelveen is verdwenen zijn duurder uit, bleek al eerder. Daarom wordt het tarief voor buslijn 55 tussen Westwijk en Station Amsterdam Zuid aangepast. Daarnaast krijgen reizigers die op saldo en vol tarief reisden in de afgelopen periode, het verschil vergoed. Dit gaat over het verschil met het nieuwe tarief dat zij sinds 3 maart jl. hebben betaald. Dit bedrag kan tussen 1 september en 1 december 2019 opgehaald worden bij een kaartautomaat van GVB.

Als reiziger betaal je voor het aantal gereden kilometers, ook in geval van een (geplande of ongeplande) omleiding. Maar nu meldt de GVB op de website: ‘In het geval van lijn 55 zijn de omstandigheden uitzonderlijk en duurt de omleiding dusdanig lang dat de partijen de reiziger hiervoor bij hoge uitzondering willen compenseren.’

Vervoerregio Amsterdam liet 21 mei weten dat de compensatiekosten neerkomen op zo’n 1,2 miljoen euro. De organisatie berekende dat dit bedrag voor eenderde uit boetegelden betaald kan worden, eenderde uit project Amstelveenlijn en de overige 400 duizend euro door het GVB.

Lijn 51 tussen Westwijk en Centraal kampte al jaren met storingen en dus wordt er nu gewerkt aan een betere verbinding: de Amsteltram. Maar de reiziger heeft op meerdere manieren last van de verdwenen lijn. Volgens het GVB is het op het traject van tram 5 erg druk geworden, vooral in de ochtend- en avondspits. De twaalf ritten die per uur gemaakt worden in de spits, blijken niet genoeg. Daarom kwam tussen Tussen Amstelveen en Zuid een nieuwe tram: lijn 6.

Bus 55 kende een lastige start. Op de eerste dag als volwaardig onderdeel van de dienstregeling waarschuwde vervoerder GVB passagiers voor vertragingen van tenminste 20 minuten. Er wilden veel meer mensen met de bus reizen dan waar het GVB op leek te rekenen.