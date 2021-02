Burpees in de buitenlucht: ‘Eindelijk weer dat groepsgevoel’

Een deelnemer van het hardloopevent wordt aangemoedigd, terwijl hij zich op de Airbike in het zweet werkt. Beeld Jakob van Vliet

Het is een bijzondere aanblik op de zaterdagochtend: twee airbikes op de Magere Brug en koppels die met een blauwe ballon aan hun lijf komen aanrennen, in vier minuten zoveel mogelijk calorieën verbranden op het fitnessapparaat, vervolgens een QR-code scannen en doorrennen. Voor wie zich net als sommige voorbijgangers afvraagt wat daar gebeurde: er was een sportcompetitie gaande.

Meer dan driehonderd sportscholen voerden vandaag op ludieke wijze actie om aandacht te vragen voor hun branche. Door sportspullen buiten te zetten en lessen in de buitenlucht te organiseren mét de anderhalve meter afstand in acht houdend, willen sportschooleigenaren laten zien dat sportscholen heus op een veilige manier de deuren kunnen openen.

Verrassingseffect

Ook de Vondelgym doet mee. Iedereen, lid of geen lid, kan zaterdag en zondag deelnemen met de zogenoemde Vondelgym Amsterdam Run. In tweetallen rennen deelnemers die tien minuten na elkaar starten vanaf de Overtoom de stad door. Van het Vondelpark naar tot Sarphatipark en van het Monument voor Vrouwen van Ravensbrück tot de Magere Brug. Bij elk van de in totaal tien stops staan een enthousiaste trainer klaar met opdracht.

De ene keer zijn dat zoveel mogelijk burpees. Dan moet er weer een kar met gewichten worden geduwd of moeten er in vijf minuten zoveel mogelijk air-squats, pull-ups en push-ups worden uitgevoerd. Na afloop schrijft de trainer de scores op en scannen de sporters een QR-code om te ontdekken waar ze zich moeten melden voor de volgende uitdaging.

“Ik vond het verrassingseffect heel leuk,” zegt Lotte Kehrer (27). “Niets is in deze tijd nog een verrassing.” Net als de anderen had ze geen idee wat ze kon verwachten. “Er stond van te voren niet bij hoe lang het parcours is of wat we precies moesten doen. Eindelijk iets dat niet van te voren gepland is.”

En het feit dat alle deelnemers met een blauwe ballon door de stad rennen -mits ze de ballon niet kwijtraken zoals bij sommigen gebeurde- zorgt ook voor een groepsgevoel bij Kehrer. “Door corona kan je natuurlijk niet samenzijn, maar zo heb je wel het gevoel dat je meedoet met een groter geheel. Ik kreeg er echt een groepsgevoel van.”

Deelnemers aan het hardloopevent in de Vondelstraat. Beeld Jakob van Vliet

Geen protest

Ook Floris van Dam (25) is enthousiast over de competitie. “Ik doe mee, omdat het eindelijk weer kan, samen sporten. Voordat de sportscholen dichtgingen, trainde ik altijd drie tot vier keer per week met vrienden. De sfeer in de sportschool is goed en sporten met anderen is gewoon leuk. Dat mis ik wel echt. Thuis sporten, wat ik nu doe, is toch anders.”

Bewegen is het antwoord op heel veel problemen, aldus Marije Boomsma van de Vondelgym die benadrukt dat de actie geen protest is. “We willen het belang van beweging laten zien. Bewegen helpt om mentale klachten te voorkomen en om je immuunsysteem op peil te houden. Bewegen helpt mensen en het is heel raar dat de overheid niet op deze trein springt. Laat ons dan op zijn minst buiten lesgeven.”

Geen maatwerk

De Amsterdamse sportschoolhouder Richard van der Put doet niet mee met de actie. Maar niet uit onwil. “Het is me helemaal ontgaan,” zegt hij zaterdagmiddag. Zijn sportschool Fight District in de Houthavens ging vlak voor corona open en Van der Put ziet de laatste maanden zijn ledenaantal stijgen. “We hebben buiten grote tenten opgezet waar mensen kunnen sporten. Ik zie aan het animo dat mensen er steeds meer behoefte aan krijgen. We zijn mensen, we kunnen niet de hele dag thuiszitten. We hebben een balans nodig tussen thuiszitten en bewegen.”

Van der Put vindt het bizar dat de overheid ‘geen maatwerk levert’. “Ik heb een sportschool van meer dan 600m2. Ik kan hier 40 man laten sporten zonder dat ze elkaar tegenkomen. Waarom mag dat niet?’

Ondanks dat de sportschoolhouders balen, maken ze er het beste van. Van der Put: “We kijken wat wel kan. Buiten sporten in paren mag nog. Dus dan doen we dat.”