Burgmans krijgt Deense opvolger bij AkzoNobel

De voormalige topman van bierbrouwer Carlsberg en scheepvaartconcern A.P. Møller-Mærsk is de beoogde opvolger van Antony Burgmans, die eerder al zijn vertrek aankondigde bij het verf- en chemieconcern.



Burgmans kwam afgelopen jaar hard in aanvaring met enkele grote aandeelhouders van AkzoNobel. Die namen het hem zeer kwalijk dat hij weigerde in te gaan op diverse overnamevoorstellen van de Amerikaanse branchegenoot PPG Industries.



De boze investeerders probeerden zelfs via de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam zijn vertrek af te dwingen.



Na een uitgebreid selectieproces, waarbij ook grote aandeelhouders zijn geraadpleegd, is de raad van commissarissen uitgekomen bij Andersen. Vicevoorzitter Byron Grote zegt in zijn nopjes te zijn met de Deen als kandidaat. "Hij heeft een schat aan relevante ervaring opgedaan tijdens een uitgebreide internationale carrière in de sectoren van consumptiegoederen, energie en scheepvaart."



Gezondheidsredenen

Bij AkzoNobel hield vorig jaar ook bestuursvoorzitter Ton Büchner het al voor gezien, omdat hij voor de tweede keer sinds zijn aantreden in 2012 te kampen kreeg met gezondheidsproblemen. Hij werd opgevolgd door de Belg Thierry Vanlancker. Financieel directeur Maëlys Castella moest eveneens om gezondheidsredenen stoppen en werd vervangen door Maarten de Vries.



AkzoNobel heeft inmiddels zijn speciaalchemiedivisie verzelfstandigd en is bezig dat onderdeel te verkopen aan de hoogste bieder. De opbrengst wil het bedrijf grotendeels doorsluizen naar de aandeelhouders. Dat moet helpen de kou uit de lucht te halen na de afwijzing van de overnamepogingen door PPG.



