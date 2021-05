Burgemeesters nemen maatregelen rond uitvaart Etou’s Belserang

Leden van de Satudarah op weg naar het Justitieel Complex Schiphol. Beeld ANP

Langs de route worden veiligheidsrisicogebieden ingesteld zodat de politie gericht kan controleren op het bezit van onder andere vuurwerk.

Etou’s Belserang overleed vorige week. Bij leven was hij een van de leiders van motorclub Satudarah. Hij gold als ‘national’: lid van de landelijke top van de motorclub. De club werd in 2018 verboden. Daarom zal het dragen van zogenaamde Satudarah colours niet toegestaan worden tijdens de uitvaart van dinsdag. Indien dit toch gebeurt, zal de politie optreden.

Rouwstoet

De nabestaanden nemen afscheid op verschillende plekken in Amsterdam en Amstelveen en verplaatsen zich in een rouwstoet die bestaat uit verschillende voertuigen. De burgemeesters willen de overlast voor omwonenden en andere verkeersdeelnemers zoveel mogelijk beperken en stellen daarom via een noodbevel voorwaarden aan de route. De politie zal erop toezien dat de rouwstoet daar niet van afwijkt.

De maatregelen zijn onder andere van kracht in de Rivierenbuurt, stadsdeel Zuidoost, de gemeente Amstelveen, de gemeente Ouder-Amstel en langs de Amstel bij begraafplaats Zorgvlied.