Burgemeesters grote steden uiten zorgen bij minister over jihadisten wiens paspoort is afgepakt

Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief die de burgemeesters hebben geschreven aan minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) en die in handen is van RTL Nieuws en door het ANP is ingezien. Ze willen dat de minister de verantwoordelijkheid neemt voor deze groep. Ook de reclassering en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) waarschuwen dat de groep een gevaar kan vormen voor de nationale veiligheid.

Sinds 2010 is het mogelijk om het Nederlanderschap in te trekken als iemand veroordeeld is voor een terroristisch misdrijf. Sinds 2017 kan dit ook als bewezen is dat iemand actief is of was bij een terroristische groepering. Dat afpakken van het paspoort kan echter wel alleen als iemand nog een tweede nationaliteit heeft.

Ongewenst vreemdeling

Wie de Nederlandse nationaliteit kwijt is, wordt daarnaast ongewenst vreemdeling verklaard en kan dan geen uitkering, huis, zorgverzekering of bankrekening aanvragen. De maatregel is volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 45 keer uitgevoerd. Daarvan zijn 20 veroordeelden woonachtig in de vier grote steden. Om hoeveel personen het in Amsterdam gaat, kan een woordvoerder van burgemeester Halsema nog niet zeggen.

Volgens de burgemeesters is het afpakken van de Nederlandse nationaliteit zonder kans op uitzetting problematisch, omdat een terugkeer in de samenleving daardoor niet mogelijk is. De (voormalig) jihadisten kunnen daardoor vrijwel niet in de gaten worden gehouden. De burgemeesters zouden graag zien dat de AIVD kijkt naar de risico's bij ieder persoon waar het paspoort van is afgepakt.

Het uitzetten van de ongewenst verklaarde personen lukt vaak ook niet. Het grootste gedeelte heeft ook de Marokkaanse nationaliteit en dat land neemt geen burgers terug die niet terug willen. Ook bij andere landen zijn er uiteenlopende redenen waarom een uitzetting niet lukt.

Terugvallen

De reclassering zegt dat het voor de jihadisten, vaak uitreizigers naar Syrië, door het intrekken van de Nederlandse nationaliteit zo goed als onmogelijk is om een nieuwe start te maken. De kans dat ze daardoor weer in oude gewoontes en radicaal gedrag vallen, is groot.

De burgemeesters zijn bang dat jihadisten hierdoor van de radar van instanties verdwijnen. In de brief vragen zij daarom of minister Yeşilgöz verantwoordelijkheid neemt voor de groep. Zij zouden zich met de brief indekken voor eventuele gevolgen als een (voormalig) jihadist wederom de fout in gaat.

De groep ex-terroristen die na een gevangenisstraf vrij komt, niet meer de Nederlandse nationaliteit bezit en wel hier wil blijven, zal de komende jaren toenemen, waarschuwde de NCTV al eerder. Dat kan volgens de NCTV gevaar opleveren voor de nationale veiligheid.

Tegen RTL Nieuws erkent minister Yeşilgöz dat het uitzetten van personen waarvan het Nederlandse paspoort is afgepakt niet altijd lukt. “Als vertrek niet direct lukt, houdt de afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM), onderdeel van de politie, zicht op deze groep. Toezicht bestaat in deze gevallen meestal uit een meldplicht en een gebiedsgebod.”

Ook zou de AIVD personen monitoren waarbij het nodig is, maar volledige verantwoordelijkheid lijkt ze niet te willen nemen. “De aanpak valt of staat niet door één maatregel door één organisatie, maar juist door het integraal treffen van maatregelen,” zegt ze.