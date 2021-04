Burgemeesters grote steden: ‘Coronaregels zijn zonder versoepeling niet meer te handhaven’

De burgemeesters waarschuwen dat zij de inwoners van hun steden niet meer in de hand kunnen houden als versoepeling van de maatregelen nog langer uitblijft. Beeld ANP

De verklaring van de burgemeesters Femke Halsema (Amsterdam), Ahmed Aboutaleb (Rotterdam), Jan van Zanen (Den Haag) en Sharon Dijksma (Utrecht) is brisant. Eerder al vroegen zij het kabinet om onder meer terrassen te openen. Nu komt daar de waarschuwing bij dat zij de inwoners van hun steden niet meer in de hand kunnen houden als versoepeling van de maatregelen nog langer uitblijft.

Vorige week zinspeelde politiek Den Haag er nog op dat op 21 april terrassen en winkels weer zouden opengaan, en dat de avondklok zou verdwijnen. Maar het aantal besmettingen – zondag bijna 8300 – daalt niet snel genoeg om dat toe te laten, stelt het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert. Daarop zijn alle versoepelingen uitgesteld.

Met de verklaring van de burgemeesters verslechtert de relatie tussen de steden en de Haagse beleidsmakers. Tot nu toe voerden burgemeesters loyaal uit wat in Den Haag werd besloten en deden zij via het Veiligheidsberaad – een overleg met 25 burgemeesters Nederland – suggesties aan het kabinet. Het Veiligheidsberaad is nu verdeeld; de nood is in grote, dichtbevolkte steden hoger dan elders. Om hun waarschuwing kracht bij te zetten, zeggen Halsema, Aboutaleb, Van Zanen en Dijksma dat hun inwoners zich vrijheden zullen toe-eigenen en dat zij niet instaan voor de gevolgen.

Ze hameren bij het kabinet op meer mogelijkheden in de open lucht. Volgens hen is een ‘beheerste openstelling van de buitenruimten’ noodzakelijk om ongeregelde samenkomsten tegen te gaan, zoals de feesten in het Vondelpark. Een groot deel van de publieke ruimte, ­zoals dierentuinen en terrassen, blijft nu onbenut.

Koningsdag en Ajax

Ook vinden de burgemeesters dat ‘de geloofwaardigheid van het coronabeleid’ onder druk komt te staan. Met diverse potentiële feest­dagen in aantocht, zoals de Ajaxhuldiging (de club kan op 25 april kampioen worden), Koningsdag (27 april) en mooi weer in het algemeen, moet de samenleving iets van vrijheid geboden worden. Het Vondelpark moest bij mooi weer al een aantal keer worden gesloten omdat mensen massaal de regels overtraden. “Dit is niet meer te handhaven, behalve met een waterkanon. Dan komen wij op een agressieve manier tegenover onze bevolking te staan,” zei Aboutaleb maandagochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Dat de besmettingscijfers mogelijk oplopen door deze versoepelingen, is iets wat de burgemeesters beseffen. “Wij vinden dat er een gecalculeerd risico genomen moet worden, net als met het basisonderwijs,” aldus Aboutaleb. “De vraag is wat zwaarder weegt: het gevaar op besmettingen, of het welzijn van mensen en regels die niet meer gehandhaafd kunnen worden?”

Horecaondernemers

In de vorig jaar aangenomen coronawet zit een zekere gedoogruimte voor burgemeesters. Amsterdam maakt daar onder meer gebruik van door horecaondernemers zo min mogelijk te beboeten als zij niet helemaal volgens de regels drankjes verkopen voor de deur, zei Halsema vorige week.

Dat de coronaregels niet meer actief gehandhaafd zullen worden door het lokaal gezag van de grote steden, kan de volgende stap zijn, hoewel de burgemeesters daar nu niet op hinten. In de zomer van 2020 baalden de burgemeesters van de vier grote steden juist dat het kabinet de corona-aanpak regionaal wilde regelen, waardoor zij het gezicht werden van de strenge maatregelen. In september pakte Den Haag de regie terug, tot grote opluchting van de burgemeesters.