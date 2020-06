Burgemeesters: commentaar Kamerleden op Halsema is onbehoorlijk

De wijze waarop burgemeester Femke ­Halsema is becommentarieerd door leden van de Tweede Kamer past niet in ons democratisch bestel. Dat stellen verschillende burgemeesters in een opiniestuk in de Volkskrant.

Het stuk is ondertekend door voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Jan van Zanen, voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters Liesbeth Spies, en voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad.

De afgelopen dagen was de rol van Halsema als burgemeester en voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland onderwerp van gesprek in de Kamer, na de demonstratie vorige week maandag op de Dam tegen racisme en politiegeweld. De betoging trok veel meer deelnemers dan verwacht en de 1,5 meterregel werd massaal overtreden. Halsema greep niet in vanwege het grote belang van het recht op demonstreren en ook omdat politie-ingrijpen de gemoederen wellicht zou hebben verhit. Ook zei ze dat ze was verrast door de mensenzee.

Verantwoording

Behalve dat de rol van Halsema onderwerp van gesprek was in de Kamer, is ook het kabinet verzocht verantwoording af te leggen, geven de voorzitters aan. ‘Dit heeft zelfs geleid tot een ­motie, waarin de regering wordt opgeroepen in overleg te treden met de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland om na hoor en wederhoor vast te stellen welke maatregelen genomen moeten worden om herhaling te voorkomen. Ook wordt gesteld dat bezien moet worden of het gewenst is om te komen tot een andere voorzitter van deze Veiligheidsregio.’

Een burgemeester op dergelijke wijze de maat nemen, getuigt volgens de voorzitters van weinig respect van de Kamer. ‘Zonder kennis van de feiten en zonder dat zij zich kan verdedigen. Dat vinden wij onbehoorlijk.’

Het is niet aan de Tweede Kamer om te oordelen over het optreden van een burgemeester of voorzitter van een Veiligheidsregio in een lokale of regionale situatie, aldus de voorzitters. ‘In ons bestel legt een burgemeester verantwoording af aan de gemeenteraad en een voorzitter van een Veiligheidsregio in een crisissituatie aan alle gemeenteraden van de ­inliggende gemeenten van de betreffende veiligheidsregio.’

Debat in de raad

Doordat parlementariërs zich negatief hebben uitgelaten over het optreden en functioneren van Halsema, heeft dit het beeld van de situatie in Amsterdam gepolitiseerd voordat het debat in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden, stellen de drie. ‘Dit ondermijnt de positie van de lokale bestuurders, die juist in deze pandemie een cruciale rol hebben.’

Halsema wacht woensdagmiddag een stevig debat in de Amsterdamse gemeenteraad over de demonstratie op de Dam. Ze zal moeten uitleggen waarom ze vorige week niet ingreep.