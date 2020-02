Burgemeester wil veiligheid Amsterdamse vrouwen vergroten

Burgemeester Femke Halsema. Beeld ANP

In de stad krijgt 51 procent van de vrouwen te maken met straatintimidatie. In de leeftijdscategorie 15-34 jaar is dit zelfs 81 procent. Bijna iedere Amsterdamse vrouw wordt lastiggevallen op straat, in het openbaar vervoer of bij het uitgaan. ‘Dit is niet alleen verdrietig, het is ook onacceptabel,’ schrijft burgemeester Halsema aan de gemeenteraad.

Ook maakt het college zich zorgen over de groei van seksuele intimatie via sociale media. ‘Veel jonge meiden worden gebullied, geïntimideerd en gechanteerd met hun seksualiteit via Instagram of Snapchat,’ volgens Halsema.

Campagne

Tijd voor een actieplan, vindt de burgemeester. Allereerst start de campagne #jijstaatnietalleen. Deze campagne is gericht op meisjes en vrouwen die te maken krijgen met seksuele intimidatie en geweld op straat of online. Boodschap is dat de stad ook van deze meisjes en vrouwen is en dat intimidatie en geweld niet worden geaccepteerd. Amsterdamse rolmodellen zullen de vrouwen daarbij steunen en fungeren als vriendin.

Misstanden melden

Ook zal de burgemeester in gesprek gaan met hotels, restaurants en nachtclubs om praktijken als ronselen, intimidatie en misbruik te melden. Vermoed wordt dat personeel zulke misstanden op regelmatige basis zien, maar het melden hiervan niet als hun verantwoordelijkheid zien. Daarbij zal de gemeente onderzoeken of ondernemingen gedwongen kunnen worden om deze misstanden te melden.

De gemeente lijkt met het pakket aan maatregelen intimidatie en geweld tegen vrouwen hoge prioriteit te geven. Er zal daarnaast extra onderzoek gedaan worden hoe online seksueel geweld aangepakt kan worden en of gebiedsverboden een oplossing zijn voor personen die zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

Het actieplan is er gekomen nadat het gerechtshof besloot dat een verbod op straatintimidatie, het zogenoemde ‘sisverbod’, in strijd was met de vrijheid van meningsuiting. Er wordt nog onderzocht of de wet aangepast kan worden.