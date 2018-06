Burgemeester wil geen proef met wietteelt in Amsterdam

In Amsterdam zijn zeker 164 coffeeshops, bijna een kwart van alle wietwinkels in Nederland

Eerder waarschuwde toenmalig locoburgemeester Eric van der Burg voor het enthousiasme. De situatie in deze gemeente is uniek, omdat het ingezetenencriterium niet geldt. Klanten van een Amsterdamse coffeeshop hoeven niet uit de stad zelf te komen, in de rest van Nederland wel. Dat maakte de stad volgens Van der Burg ongeschikt experimenteermateriaal.



'Voor niks'

Ook zou er voor Amsterdam een grote hoeveelheid hennep moeten worden geteeld. Ook daarom is het simpeler te beginnen in een gemeente met tussen de 5 en 10 coffeeshops.



D66 was er vorig jaar als de kippen bij om te pleiten voor deelname aan de proef. "Als het in Amsterdam niet werkt is het sowieso voor niks," zei D66-leider Reinier van Dantzig. Het college bespreekt vandaag de kwestie en stemt naar verwachting in met de afwijzende brief van Van Aartsen.



Het experiment gereguleerde wietteelt kan naar verwachting begin 2019 van start gaan. Ook Zaanstad en Purmerend hebben zich aangemeld voor de proef.