Burgemeester verbiedt tijdens coronacrisis alle demonstraties op de Dam

Burgemeester Femke Halsema. Beeld ANP

Dat schrijft de burgemeester in een brief aan Hella Rottenberg, die donderdagavond een protest heeft georganiseerd tegen de weigering van Nederland om vluchtelingenkinderen uit Griekenland op te nemen. Halsema heeft deze betoging verplaatst naar het Museumplein.

‘De Amsterdamse driehoek stelt echter vast dat demonstraties in deze periode van pandemie op deze specifieke locatie extra risico’s met zich meebrengen van spontane, ongewenste en ongeorganiseerde aanwas en vermenging van mensen waardoor de noodzakelijke en verplichte anderhalve meter niet ten alle tijden kan worden nageleefd,’ schrijft Halsema aan Rottenberg.

De organisatie van de betoging verwacht niet dat er meer dan honderd mensen op de demonstratie af komen. Sterker nog: voor het stille protest zijn slechts honderd mensen benaderd. Meer zijn er niet welkom. Om een afstand van anderhalve meter te garanderen zouden kruisen op de grond worden aangebracht.

Risico

De gemeente durft het risico niet aan. Bij de antiracismebetoging van maandag geloofden de organisatoren ook dat er maar enkele honderden mensen zouden komen. Dat werden er ruim meer dan vijfduizend.

Woensdagavond vond ook in Rotterdam een demonstratie tegen racisme plaats. Daar bleek het eveneens vrijwel onmogelijk om de coronamaatregelen te handhaven. De demonstratie werd daar vroegtijdig beëindigd door de lokale driehoek vanwege de drukte.

Ze wijst in de brief samen met de korpschef en de officier van justitie op de nauwe winkelstraten, de aantrekkingskracht van de attracties, terrassen en de aanwezigheid van forenzen als extra risico. ‘Als voorzitter van de Veiligheidsregio en als burgemeester van Amsterdam dien ik echter naast het belang van het beschermen van de grondwettelijke vrijheid van betogen, tevens de collectieve gezondheid van alle Amsterdammers en hun bezoekers. Daarbij geldt dat juist nu de overheid moet kunnen vertrouwen op goede informatie. Dat vertrouwen is er op het specifieke punt van het inschatten van het aantal aanwezigen op de Dam nu onvoldoende.’