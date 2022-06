‘Burgemeester van de Czaar Peterstraat’ Siebe Kunst schuldenvrij zijn pensioen in

Winkeliers uit de Czaar Peterstraat zullen het uitgesproken type missen. Beeld Jean-Pierre Jans

‘Hartverwarmend’ noemt Kunst de inzamelingsactie: “Je hebt altijd voor iedereen uit de buurt klaargestaan en nu zijn zij er voor jou. Dat vind ik prachtig.” De fietsenmaker gaat door een moeilijke tijd. Na ruim 35 jaar moet hij, op een compleet andere manier dan voorheen gedacht, afscheid nemen van zijn fietsenzaak aan de Czaar Peterstraat. “Heel mijn leven heb ik nog nooit een cent te laat betaald, maar door corona raakte ik in de problemen.”

Markant figuur

De fietsenzaak van Kunst raakte door corona in zwaar weer. Naast terug­lopende inkomsten stapelde de huurschuld zich op, met als gevolg dat het huurcontract per 1 augustus door de rechter werd ontbonden. Even leek het erop dat Kunst met een huurschuld zijn pensioen in zou gaan, maar dat lieten buurtgenoten niet zomaar gebeuren.

Namens de buurt startte Michel Langendijk een inzamelingsactie, die nog steeds loopt. Met ­lede ogen zag hij aan hoe zijn ­gewaardeerde buurtgenoot de afge­lopen maanden met veel stress zijn fietsenzaak draaiende probeerde te houden. “Hij wordt niet voor niets de burgemeester van de Czaar Peter genoemd. Ik wilde graag iets voor hem betekenen.” En met succes, het streefbedrag van €5000 werd al snel behaald.

Op de vraag wat Kunst zo bijzonder maakt, reageren buurtbewoners eensgezind: een markant figuur, niet weg te denken uit het straatbeeld van de Czaar Peter. Marcos Desta (64) vertelt dat Kunst altijd op een barkruk voor zijn zaak zat: “Zeg je Siebe, dan zeg je Czaar Peter, en andersom.” Als trouwe klant kocht de eigenaar van koffiezaak Kaffa steevast zijn fietsen, en die van zijn kinderen, bij zijn straatgenoot.

Harde punkmuziek

Winkeliers uit de Czaar Peterstraat zullen het uitgesproken type missen. Saskia Bax (49) van Haare Majes ­memoreert de harde punkmuziek, die op vrijdagmiddag altijd uit de fietsenzaak galmde: “Ik heb Siebe nog nooit zien lopen, hij zat altijd op een fiets, of zijn gele piaggio.”

Met het vertrek van Kunst verdwijnt ook een stukje authenticiteit uit de straat. Langendijk: “De fietsenzaak was uniek, heel anders dan alle strak gedesignde fietsenwinkels van tegenwoordig. Siebe was als een van de weinigen nog een echte ambachtsman, van de oude garde van de straat.”

Voor de fietsenwinkel valt het doek op 1 augustus definitief. Betekent dat het einde van het tijdperk Siebe Kunst in de Czaar Petersstraat? “Ben je mal! Mijn winkel zal verdwijnen, maar ik niet. Ik woon om de hoek en zal hand- en spandiensten blijven verlenen aan mijn trouwe klanten.”

Snel oud worden is hij ook niet van plan. Samen met zijn vrouw is hij ­positief over de toekomst en vast­beraden er iets van te maken. Zonder huurschuld zal dat vast een stuk makkelijker gaan.