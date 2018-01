Burgemeester Van Aartsen: 'Investeer in openbaar vervoer'

Dat concludeerde de waarnemend burgemeester een maand na de start van zijn aanstelling, tijdens een toespraak op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente, maandagavond. De bereikbaarheid en de uitbreiding van Amsterdam zijn, samen met duurzaamheid, de grootste uitdagingen waarop actie moet worden ondernomen, vindt hij.



"Bereikbaarheid verdient onze volle aandacht de komende jaren. Laten we vooral niet vergeten te investeren in de vervoersmiddelen die we massaal delen: de trein, tram metro en bus, het openbaar vervoer dus", aldus Van Aartsen, die begin december aantrad als de tijdelijke vervanger van wijlen Eberhard van der Laan. "Goed en voor iedereen toegankelijk openbaar vervoer behoudt de dynamiek in de stad en geeft mensen kansen om daaraan mee te doen."



Van Aartsen wees ook op de kansen om de regio beter te verbinden aan de economisch krachtige randstad. "Toen ik als Commissaris van de Koning in Drenthe werkzaam was deed ik er soms 2,5 à 3 uur over om van Den Haag naar Assen te reizen. Als we daar met een snelle verbinding van, zeg, 1 uur van maken dan zullen we snel zien hoeveel we gemeen hebben en hoeveel méér we in economisch en sociaal opzicht van elkaar kunnen profiteren.



Berlage

Ook stadsuitbreidingen als Haven-stad, de nieuwbouwwijk in het havengebied binnen de ring, zijn hard nodig. Van Aartsen refereerde aan het Algemeen Uitbreidingsplan van 1934, waarmee de stad in korte tijd flink werd vergroot. "Het idealisme uit dit plan is inspirerend. (...) Iets van de visie van bijvoorbeeld Wibaut en Berlage kunnen we weer gebruiken."



Van Aarsten sluit zich met zijn oproep tot grootschalige OV-investeringen aan bij onder meer wethouder Pieter Litjens, die eerder het Rijk verweet niet genoeg OV-geld vrij te maken voor de grote steden.



De tijdelijke eerste burger refereerde ook aan Eberhard van der Laan, en dankte zijn weduwe Femke voor haar aanwezigheid op de nieuwjaarsreceptie, waarop de zaal reageerde met een groot applaus.



"Laat ons de herinnering aan hem koesteren en ons vooral zijn boodschap ter harte nemen van liefde voor de stad én van saamhorigheid", aldus Van Aartsen over Van der Laan.



Nieuwjaarsontvangst

Na enkele jaren van afwezigheid tijdens de crisis, organiseert de gemeente Amsterdam sinds 2015 op 1 januari weer een nieuwjaarsontvangst. Honderden mensen waren bijeen in de Kromhouthallen in Noord, waar lokale bedrijven als Brouwerij Oedipus en restaurant Stork de catering verzorgden.