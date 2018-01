Burgemeester Van Aartsen gedaagd wegens 'verkeersjungle'

Je moet het soms een beetje zwart-wit stellen, maar dat er iets mis is met de Amsterdamse fietser, is duidelijk. Honderden taxichauffeurs en vuilnisophalers en duizenden voetgangers zijn het met mij eens Frank Bakker

Gaat hij niet een beetje kort door de bocht? Er zijn toch ook fietsers die zich wel gewoon aan de regels houden?



Kapstokartikel

Bakker zucht diep. "Je moet het soms een beetje zwart-wit stellen, maar dat er iets mis is met de Amsterdamse fietser, is duidelijk. Honderden taxichauffeurs en vuilnisophalers en duizenden voetgangers zijn het met mij eens."



Steen des aanstoots is het gebrek aan handhaving. Dat de politie ­'erbij staat' zonder op te treden, is onverteerbaar, zegt Bakker.



"Ze handelen in strijd met de Wegen­verkeerswet artikel 5, het zogenoemde 'kapstokartikel'. ­Dagelijks betalen automobilisten schikkingen van het OM om vervolging te voorkomen voor identieke of gelijksoortige gedragingen als die van fietsers. Waarom is er een verschil? De burgemeester moet de politie binnen drie weken opdracht geven de verkeersregels te handhaven."



