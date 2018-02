Burgemeester Van Aartsen bezoekt Wittenburg

Van Aartsen maakte samen met stadsdeelvoorzitter Boudewijn Oranje een ronde door de wijk en bezocht onder meer buurthuis De Witte Boei. De burgemeester sprak daarnaast met een aantal buurtbewoners en bekeek de bloemen die zijn neergelegd op de plek waar Bouchikhi overleed, bij speeltuingebouw Wittenburg.



Bij de schietpartij in een buurthuis raakten twee mensen gewond en werd de zeventienjarige Mohammed Bouchikhi dodelijk getroffen. Zeer waarschijnlijk was dat per ongeluk. Bouchikhi was geen bekende van de politie en liep stage in het buurthuis. Dat heeft voor veel onrust gezorgd in de wijk.



Eerder deze week kondigde Van Aartsen daarom extra maatregelen aan voor Wittenburg. Zo komen er meer camera's in de wijk en zullen agenten meer zichtbaar aanwezig zijn. Woensdag bezocht hij al de familie van Bouchikhi.



Eerder op woensdag verzamelden honderden mensen zich in de Nasr-moskee in Oost voor een dienst die in het teken stond van Bouchikhi. De jongen wordt naar verwachting eind deze week begraven in Marokko.