Burgemeester sluit woningen Oost en Nieuw-West om drugs

In de woning in Geuzenveld vond de politie op 1 augustus 19 kilo mdma, wat xtc-tabletten en een machine waarme je de tabletten kunt maken.



Aan de andere kant van de stad, in Oost trof de politie een paar dagen later op 7 augustus 500 gram heroïne aan, plus een geldbedrag van 15.000 euro. Daarnaast lagen er meerdere tassen met een grote hoeveelheid gevouwen witte envelopjes die ook wel gebruikt worden om verdovende middelen in te verkopen. Vanuit de woning zou gedeald en gehandeld worden in verdovende middelen.



Criminele activiteiten

De woningen zijn per direct voor drie maanden gesloten, omdat de aanwezigheid van harddrugs zou kunnen leiden tot onveiligheid voor omwonenden. Bovendien zou het een aanzuigende werking hebben op criminele activiteiten.