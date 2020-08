Burgemeester sluit woning van moeder rapper Bigidagoe

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Haar huis was in de nacht van woensdag op donderdag met een automatisch wapen beschoten nadat Danzel S. dinsdagmiddag al was neergeschoten in de Vechtstraat, in de Rivierenbuurt. Hij overleefde de schietpartij.

Danzel S. is een prominent lid van gangsterrapformatie Zone6 uit Holendrecht, die volgens ingewijden volop verbanden heeft met de internationale drugshandel. Frontman Joël H, ‘Joey AK’, zit in de cel voor het ontvoeren van een vrouw en haar twee jonge kinderen en het met kokend water overgieten en met een vuurwapen slaan van die moeder. Ze werd er van beschuldigd geld te hebben gestolen uit een tas met 100.000 euro die H. bij een vriendin had gestald.

De nacht nadat Danzel S. was neergeschoten in de Vechtstraat, werd het huis van rapper Justin Z. in dezelfde straat beschoten. Die woning is nog open, wel werd er cameratoezicht in de straat ingesteld en gaat de politie extra surveilleren.

Halsema wil in de hof in Zuidoost ‘de rust en het vertrouwen terugbrengen’. Omdat Danzel S. nog steeds doelwit kan zijn, is sluiting van de woning volgens haar noodzakelijk. De gemeente en de politie houden de buurt extra in de gaten.