Burgemeester sluit woning in West na vondst wapenarsenaal

De politie kwam de wapens op het spoor nadat gezien was hoe een man, die in de politiesystemen geregistreerd staat als vuurwapengevaarlijk, de woning met een tas met vuurwapens betrad. Nadat de man in een gepantserde auto met verborgen ruimten was aangehouden, doorzocht de politie het huis.

Bij de doorzoeking werden twee volautomatische machinepistolen, vier handvuurwapens met munitie en twee geluidsdempers gevonden. Ook werden een jammer – om telefoonverkeer te verstoren – een scanner en een aantal gps-trackers aangetroffen.

Na de arrestatie en de vondst van het arsenaal heeft de politie de woning enkele weken geobserveerd, zo blijkt uit het sluitingsbevel van de gemeente, maar het appartement bleef sindsdien ongebruikt. De politie vermoedt daarom dat het gaat om een ‘stashwoning’, een opslagplaats die niet bewoond wordt door de persoon die ingeschreven staat op het adres.

De sociale huurwoning is deze week op last van burgemeester Femke Halsema zeker drie maanden gesloten.

Reeks wapenvondsten

Het is niet de eerste, maar wel een van de grotere wapenvondsten in Amsterdam van de afgelopen tijd. In mei werden in een kelderbox aan de Nolensstraat in Geuzenveld meerdere aanvalswapens, pistolen en handgranaten aangetroffen. Deze voorraad werd gelinkt aan de groep achter de liquidatie van Ayla Mintjes, de vriendin van het beoogde doelwit.

Agenten leggen bloemen voor Ayla Mintjes. Ze overleed nadat ze was beschoten in de Maassluisstraat in mei. De daders hadden het vermoedelijk gemunt op haar vriend, Anis B. Beeld ANP

In 2018 werd in de Jan Evertsenstraat in West een woning gesloten nadat de politie er een wapenarsenaal had aangetroffen. Veel automatische vuurwapens komen uit het voormalige Joegoslavië, waar honderdduizenden geweren na de oorlog in ongebruik zijn geraakt.