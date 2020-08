Burgemeester sluit per direct strand op IJburg

Strand op IJburg. Beeld Olaf Heyblom

De gemeente gaat onderzoeken of het water bij IJburg wel veilig is. Tot wanneer het gesloten blijft, is nog niet zeker. Bij beide incidenten is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Donderdagochtend werd in het water bij IJburg een lichaam gevonden. Een zwemmer zag iemand in het water liggen en wilde helpen. Toen diegene geen reactie kreeg, bleek al snel dat het ging om een overleden persoon. Omstanders hebben de overledene naar de kant gebracht. Volgens getuigen gaat het om een meisje, of een jonge vrouw. Dit is door de politie niet bevestigd. De politie deed urenlang onderzoek naar de toedracht.

Tweede slachtoffer

Later op de dag is op het strand bij IJburg een als vermist opgegeven man uit het water gehaald. In de ambulance op weg naar het ziekenhuis werd de man gereanimeerd. Hij is er slecht aan toe. Een vriend van het slachtoffer was hem volgens getuigen al een halfuur kwijt. Nadat de hulpdiensten arriveerden, vormden zij samen met omstanders een menselijke ketting om de man te vinden. Een politieboot vond de man na ongeveer een kwartier zoeken.

Nadat de man werd gevonden werd omgeroepen dat bezoekers het strand moesten verlaten.

Het strand bij IJburg is een officiële zwemlocatie van de gemeente. Boeien en ballenlijnen zorgen ervoor dat zwemmers niet te ver afdwalen en boten niet te dicht bij zwemmers komen. Strandtoezicht van de gemeente ziet toe op overlast. Zij zijn geen reddingswerkers of lifeguards.