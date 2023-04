Burgemeester sluit huis in de Staatsliedenbuurt na vondst drugs, wapen en explosieven

Burgemeester Femke Halsema laat een huis in de Van Beuningenstraat in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt voor drie maanden sluiten, omdat het een criminele opslagplaats was voor verscheidene soorten drugs, explosieven, een vuurwapen en geld.