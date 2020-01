Burgemeester sluit complex van voetbalclub OFC om veiligheid

Beeld Maarten Brante

Meerhof krijgt de laatste weken ‘voortdurend signalen’ van mensen die zich onveilig voelen, zeker sinds Het Parool beschreef dat de politie al maanden mogelijke verbanden onderzoekt tussen vijf granaten bij betrokkenen bij OFC, een beschieting van de auto van een OFC-sponsor en de brandstichting waardoor de auto’s afbrandden van een ex-werknemer van de club en zijn advocaat.



“Zo lang het onderzoek van de politie niet is afgerond, loop ik niet vooruit op de uitkomsten, maar ik heb heel veel contact met de gemeenschap en hoor de laatste weken voortdurend dat mensen zich niet vrij voelen. Het gaat om mensen rond OFC, maar ook om raadsleden en zakelijke contacten,” zegt Meerhof. “Ouders gaan maar met hun kinderen mee naar de club en blijven bij de training omdat ze zich onveilig voelen. Iedereen moet hier juist lekker, naïef kunnen voetballen.”



‘Spoedsluiting’

De ‘spoedsluiting’ doorkruist het traject waarin het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan het bestuur van OFC en de Stichting Topvoetval Oostzaan tot 12 uur vrijdagmiddag de kans had gegeven de lang beloofde openheid van zaken te geven over de financiering van de club (met name het eerste elftal, dat uitkomt in de derde divisie). Ook moest de club bewezen hebben dat de voor witwassen veroordeelde geldschieter Marwan K. geen enkele rol meer speelt bij de club.

“In de afgelopen weken groeide bij mij als burgemeester het besef dat hier een groeiend veiligheidsissue speelt en dat ik dáárom bestuurlijk moet optreden, hoewel ik eerst helemaal niet op dat spoor zat,” zegt Meerhof. De gemeente heeft de advocaat van OFC vrijdagmorgen van de onmiddellijke sluiting van het complex op de hoogte gesteld.

“Ik begrijp dat het lastig is dit uit te leggen, maar het onvrijheidsgevoel en de angstcultuur werden voor mij steeds duidelijker,” zegt Meerhof. “Er is reuring en in die reuring voelen mensen zich onaangenaam. Dat moet ik een halt toeroepen. Ik heb er diep over nagedacht en toch besloten tot deze sluiting op bestuurlijke gronden.”

‘Schone, veilige club’

Ambtenaren zijn vrijdagmorgen om 11 uur begonnen het complex af te sluiten.

Meerhof: “Het mooie is dat we nu in elk geval vier weken hebben om sámen met het bestuur van OFC te werken aan een schone, veilige club waarbinnen iedereen zich fijn voelt. Ik zie deze sluiting uitdrukkelijk niet als een einde, maar als een begin. Samen met de club en de Oostzaners gaan we aan de slag. Ik doe bovendien een dringend beroep op de KNVB om de komende weken te helpen samen de nodige stappen te zetten.”

Het bestuur van OFC had aangekondigd een eventuele sluiting vrijdagmiddag om 14 uur aan te vechten in een kort geding.

Marwan K. en het bestuur van OFC waren niet bereikbaar voor commentaar.