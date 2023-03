Burgemeester sluit coffeeshop Los Angeles in Amsterdam-Oost opnieuw na beschieting

Beeld Het Parool

Bewoners hoorden rond 03.30 uur harde knallen en alarmeerden de politie. Bij het pand troffen agenten kogelhulzen en kogelinslagen aan. Het pand was van medio 2018 tot begin 2022 al op last van de burgemeester gesloten vanwege een explosie bij het pand in 2018. Ook daarna bleven de deuren dicht en de ramen dichtgetimmerd. In februari 2023 werd er een dreigement op het pand geklad.

Volgens de gemeente wordt ‘door deze omstandigheden het risico op herhaling als hoog ingeschat’.

Handgranaat

De explosie die in september 2018 zorgde voor een eerdere sluiting, veroorzaakte veel schade aan de ramen van de coffeeshop. Ook omliggende woningen raakten toen beschadigd. De coffeeshop stond op dat moment al bekend als plek waar probleemjongeren en criminelen vaak samenkwamen. Nog dezelfde middag werd de coffeeshop door de gemeente gesloten.

Enkele maanden later, in april 2019, werd een handgranaat achtergelaten bij coffeeshop New Times in de Spuistraat. De eigenaar van dat pand bleek ook eigenaar te zijn van het pand van Los Angeles: de Amsterdamse ondernemer Jan Erkelens. Hij bezit in de stad meer dan tien panden waar meerdere coffeeshops zijn gevestigd.

Destijds zei Erkelens niets te weten van de achtergronden van de incidenten bij de panden die hij verhuurt. Coffeeshop New Times hoefde niet dicht van de gemeente. Dat er bij Los Angeles veel overlast was van jongeren en criminelen, ontkende hij.

Onvoldoende gemotiveerd

In maart 2019 besloot burgemeester Femke Halsema dat Los Angeles helemaal niet meer open mocht en trok ze de vergunningen in. Erkelens stapte naar de rechtbank om zijn gedoogverklaring en exploitatievergunning terug te krijgen, maar kreeg in 2021 ongelijk van de rechtbank. Daarop stapte hij naar de Raad van State.

Die besliste begin dit jaar dat Halsema het besluit onvoldoende goed gemotiveerd had. De Raad van State vond het niet terecht dat werd gesproken van een verband tussen de explosies en de coffeeshop. Daarom had de burgemeester het verzoek om de shop te heropenen niet met die motivatie mogen afwijzen. Er was namelijk nooit duidelijk geworden wat het motief was van de explosie en er was geen verdachte opgepakt. Dat de burgemeester vermoedde dat de coffeeshop doelwit was, was niet voldoende, aldus de Raad van State.

Halsema moest daarom binnen zes weken met een betere motivatie komen en een nieuw besluit nemen omtrent de sluiting, vergunning en gedoogverklaring.

Nog voordat dat besluit wereldkundig werd gemaakt en de coffeeshop weer open was ging er in de nacht van zondag 26 op maandag 27 februari weer een explosief af. Die ontploffing veroorzaakte schade aan het dichtgetimmerde pand. En maandagnacht werd het pand dus beschoten.

‘Doodsbang’

Een buurtbewoner die al vijftien jaar vlak bij de coffeeshop woont en anoniem wil blijven, zegt doodsbang te zijn. “Ik schrok vannacht iets na 03.30 uur wakker van drie tot vier knallen. Ik durfde niet eens naar buiten te kijken omdat ik bang was.”

“Het is zo’n leuke buurt, maar iedereen in de straat is heel bang,” zegt ze. “Er wonen veel families, ook pal naast de coffeeshop. De gemeente moet dit echt oplossen.”

Een andere buurtbewoner die ook anoniem wil blijven was nog wakker: “Ik hoorde vier schoten. Heel snel achter elkaar. Een kwartier later was er veel politie in straat. Aan beide zijden schenen ze met zaklampen in alle portieken.”