Burgemeester sluit beschoten Cinema Paradiso per direct

Beeld MAARTEN BRANTE

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat het restaurant bewust is gekozen als doelwit. De kogelgaten in de ramen zijn het gevolg van een conflict in het criminele circuit. Herhaling van dit incident is niet uitgesloten. Om die reden heeft Halsema besloten het pand te sluiten om zo de veiligheid voor de omgeving te kunnen waarborgen. De sluiting geldt voor onbepaalde tijd.

Het restaurant in de Westerstraat had in het verleden banden met bekende criminelen. Zo was het pand in 2018 volgens het papierwerk precies één dag in handen van Gordon F. Deze man is een telg uit een bekende Amsterdamse ondernemersfamilie. Op zijn weinig gebruikte Linkedinprofiel staat nog altijd vermeld dat hij betrokken is bij het restaurant.

F. heeft antecedenten voor moord/doodslag en vuurwapenbezit. In 2001 schoot hij bij een ruzie een drugsdealer dood in De Pijp. Hij werd veroordeeld tot zeven jaar cel. Nadat zijn straf erop zat, trok hij op met Amsterdamse criminelen.