Burgemeester sloot lunchroom West terecht na granaat

De sluiting was volgens de rechter gerechtvaardigd omdat uit onderzoek zou zijn gebleken dat de eigenaren van de lunchroom relaties hebben met personen en locaties die eerder voorkwamen in de zware criminaliteit.



De lunchroom was nog in aanbouw op het moment dat er op 14 augusuts een op scherp staande granaat aan de deur was aangetroffen. Toch is de rechter het eens met de burgemeester dat er sprake was van een ernstige schending van de openbare orde en was de sluiting voor onbepaalde tijd gerechtvaardigd. Volgens de voorzieningenrechter kan het sluitingsbevel van de burgemeester in bezwaar stand houden.



27 schoten

In augustus werden op meerdere bedrijven aanslagen gepleegd, wat ook in andere gevallen tot sluiting leidde. Zo werd het schoonmaakbedrijf HBS gesloten toen dat werd beschoten met een automatisch vuurwapen. Dat gebeurde in dezelfde nacht als de granaat werd geplaatst bij de lunchroom-in-aanbouw. Lieft 27 schoten waren gelost, en bij de achteringang werd eveneens een op scherp staande granaat gevonden.



Twee dagen daarvoor was een interieurzaak in de Johan Huizingalaan beschoten. Later de week ontplofte in dezelfde straat een explosief voor de deur van Marokkaans-Javaans restaurant MaroVaan. De interieurzaak en MaroVaan mochten van burgemeester Halsema open blijven.



