Burgemeester: 'Signalen van toename incidenten tegen minderheden'

Dit blijkt onder meer uit cijfers van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam, die vorig jaar meer en heftigere meldingen ontving, maar ook uit gesprekken die hij voert met bijvoorbeeld de joodse -en de moslimgemeenschap.



"Daar heerst een gevoel dat er sprake is van een toename van het aantal incidenten en inslagen op de morele positie van mensen. En daarmee is het voor mij een feit," zei Van Aartsen woensdagmiddag in een debat met de gemeenteraad naar aanleiding van het incident vorige week, waarbij een onthoofde pop is aangetroffen bij de Emir Sultanmoskee in Amsterdam Noord.



Verontruste moskeeën

De waarnemend burgemeester heeft dinsdag een gesprek gevoerd met een aantal verontruste moskeeën, die hem aangaven dat de onthoofde pop voelt als een aanslag. "Dat kan ik mij voorstellen," aldus Van Aartsen. "Een moskee moet een veilig huis zijn."



Van Aartsen gaat met organisaties praten over de atmosfeer in de stad, waarbij hij aangaf dat het hierbij niet alleen om moslims gaat, maar ook over bijvoorbeeld de joodse gemeenschap. "We moeten continu alert zijn. Simpele oplossingen zijn er niet."