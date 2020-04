Burgemeester Oostzaan: blijf weg uit Het Twiske

Beeld anp

De burgemeester doet de oproep zaterdagmiddag op sociale media. Veel bezoekers houden zich niet aan de voorgeschreven 1,5 meter afstand en worden beboet, stelt hij.

‘Omdat het om te veel mensen gaat die de regels overtreden, moet ik nu tot de conclusie komen dat zij zowel een gevaar vormen voor zichzelf als voor anderen als het gaat om het mogelijk verspreiden van het coronavirus’, schrijft Meerhof.

De burgemeester laat weten ‘zich te beraden’ op maatregelen waarmee een herhaling van de problemen de komende dagen kan worden voorkomen.

Amsterdam

De gemeente Amsterdam sloot zaterdagmiddag de markt op Plein ’40-’45 in Nieuw-West. Het was er te druk. Eerder waarschuwde burgemeester Halsema al dat strengere maatregelen onvermijdelijk zijn als de regels dit weekend niet in acht worden genomen.