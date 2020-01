Burgemeester onderzoekt politie-sms naar klanten opgepakte minderjarige drugsdealers

Beeld ANP

Het doel is om drugsgebruikers meer bewust te maken van wat ze aanrichten als zij harddrugs zoals cocaïne bestellen via telefoonnummers, de zogenaamde ‘snuiflijnen’. Niet zelden zitten er minderjarigen aan de andere kant van de lijn, die de bestelling opnemen en afleveren. Als de politie hen oppakt en hun telefoon in beslagneemt, staan daar vaak veel nummers in van klanten die weleens besteld hebben bij de dealer in kwestie.

Sms

In de gemeente Lopikerwaard hebben op deze manier 160 gebruikers in 2018 een sms gekregen van de politie, waarin zij gewezen werden op de consequenties van hun gedrag. Halsema zegt toe te onderzoeken of dit ook in Amsterdam effectief kan zijn.

De toezegging hoorde bij een debat over het rapport dat Pieter Tops en Bart Tromp in het najaar van 2019 publiceerden, over de effecten van drugshandel en ondermijning in Amsterdam, geschreven in opdracht van Halsema. Het rapport schetste een onthutsend beeld over de effecten van crimineel vermogen op Amsterdam, vaak afkomstig uit de drugshandel, en het gebrek aan inzichten van gemeente, politie en Openbaar ministerie. Die zijn vooral bezig met de grote liquidatiezaken en hebben minder zicht op de weggesluisde drugswinsten.

Halsema heeft de ambitie aangekondigd om drugsdealers dichter op de huid te zitten. Zo heeft zij met de politie afgesproken dat die de straathandelaars en dealers dichter op de huid zal zitten zodat de tolerante sfeer ten opzichte van handel wordt teruggedrongen.

Kwetsbare wijken

Ook wil Halsema kwetsbare wijken helpen om drugshandel de rug toe te keren, bijvoorbeeld met hulp van rolmodellen op sociale media, of religieuze instellingen, op verzoek van de ChristenUnie.

Een verzoek van de VVD om de ‘patseraanpak’ toe te passen in Amsterdam, waarbij de politie via grootschalige verkeerscontroles dure auto’s in beslag neemt en belastingsschulden int, kan niet op sympathie rekenen. Progressieve partijen in de raad hebben vorig jaar juist gepleit voor minder van deze ‘proactieve verkeerscontroles’, omdat die etnisch profileren in de hand werken. Volgens Halsema zijn de verkeersacties op verzoek van het Openbaar Ministerie niet helemaal gestopt, maar zit een uitbreiding van dit middel er dus ook niet in.