Burgemeester onderzoekt haperende radicaliseringsaanpak

Dat bevestigt een zegsvrouw van de burgemeester. De politie had tot vorig jaar zeker twee vermeende ronselaars in beeld, die actief zijn bij de El Tawheedmoskee in West en de Arrayaanmoskee in Noord. Zij hadden grote invloed op hun eigen kinderen, en zoekende moslimjongeren, zo blijkt uit onderzoek.



De gemeente had de twee in voorgaande jaren opgenomen in een speciale radicaliseringsaanpak, waarmee enkele tientallen geradicaliseerde Amsterdammers in de gaten worden gehouden. Maar omdat de twee verdachten zich niet openstelden voor begeleiding werd hun zaak 'on hold' gezet en kreeg politieonderzoek prioriteit. Dit duurde voort tot in 2017.



Resultaten

Toen de gemeente de twee dossiers vorig jaar weer wilde oppakken, kon dat niet omdat de politie nog steeds met het strafrechtelijk onderzoek bezig was. Die onderzoeken 'lijken geen tastbare resultaten' op te leveren, zo staat in een gemeentelijk document dat NRC heeft gepubliceerd.



De gemeente wilde daarom zelf ook weer aan de slag met de twee om een goede informatiepositie te krijgen, maar de politie weerhield dat.