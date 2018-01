Burgemeester noemt posters in Londen 'ongelukkig gekozen'

Dat laat van Aartsen weten in een reactie op vragen vanuit de gemeenteraad.



In december 2017 ontstond ophef nadat foto's van de postercampagne via sociale media hun weg naar Amsterdam vonden. 'When you realize its monthly rent, not weekly,' staat er op de poster te lezen. Oftewel: de wekelijkse huur in Londen is wat je in Amsterdam per maand betaalt.



Woningnood

Vanwege de krappe en voor velen peperdure Amsterdamse woningmarkt schoot de campagne bij velen in het verkeerde keelgat. De SP, Groenlinks en de PvdA vroegen de burgemeester onder andere hoe de campagne strookt met de woningnood in de stad. Hoewel de specifieke tekst 'ongelukkig' wordt genoemd, blijft de burgemeester benadrukken dat de komst van bedrijven ook voor Nederlanders nieuwe banen oplevert.



Van Aartsen schrijft dat de wethouder Economie toestemming gaf voor de campagne,en dat die werd uitgevoerd door Amsterdam Marketing. In totaal waren de posters vier weken in Londen te zien, twee weken in juni en twee weken in december 2017.



Naast de specifieke poster op de foto, circuleerden ook vier andere posters in Londen waarvan de gemeente de teksten wel 'mooi' vond. Ook deze posters hadden de bedoeling werknemers na de Brexit naar Amsterdam te lokken. De gemeente pronkte hierop met de kleine schaal en de fietsbaarheid van de stad. Zo stond er: 'Dinner at 7pm? Leave work at 6:45pm!' en 'Night tube? My bicycle runs 24 hours'.



