Burgemeester mag sportcomplex OFC niet sluiten van de rechter

De gemeente wilde de voetbalclub sluiten na berichten over aangetroffen handgranaten en witwassen van crimineel geld. Beeld Koen van Weel/ANP

Het bestuur van OFC en de terreinbeheerder hadden de rechter dinsdag verzocht de onmiddellijke sluiting te verbieden.

Volgens de rechter hebben de burgemeester en wethouders van Oostzaan ‘onvoldoende aannemelijk gemaakt’ dat sprake is van ‘een zodanige vrees van verstoring van de openbare orde en veiligheid op het sportcomplex, dat verweerder in redelijkheid kon bevelen tot onmiddellijke sluiting van het sportcomplex voor een periode van vier weken’, aldus het vonnis.

De ‘bestuurlijke rapportage’ van de politie waar de burgemeester zijn besluit tot sluiting mee heeft onderbouwd, legt geen directe relatie tussen het sportcomplex en bijvoorbeeld de vijf handgranaten die bij OFC-betrokkenen werden achtergelaten, de beschieting van een auto van een sponsor en de brandstichting waardoor de auto’s van een ex-werknemer van OFC en diens advocaat in vlammen opgingen terwijl die tegen OFC procedeerden in de rechtbank.

Geheime informatie

Dat de inmiddels formeel teruggetreden omstreden geldschieter Marwan K. van de club achter die incidenten zit, zoals de politie onderzoekt, ‘staat allerminst vast’, schrijft de rechter. Het laatste incident was bovendien in september, terwijl de burgemeester het complex pas vrijdag 17 januari liet sluiten.

Dat geheime informatie volgens de gemeente wel duidelijk zou maken hoe groot het gevaar voor de openbare orde is als het complex open blijft, kan de rechter niet meewegen.

“Voor zover de burgemeester beschikt over relevante informatie met betrekking tot de openbare orde en veiligheid rond het sportcomplex die hij niet heeft overgelegd in deze procedure, overweegt de voorzieningenrechter dat hij met dergelijke informatie geen rekening kan houden.”

Dat de burgemeester op 16 februari ‘getriggerd zou zijn door de opmerking van een crediteur’ die geen beslag zou hebben durven leggen op de inventaris van de voetbalclub, laat de rechter ook buiten beschouwing. De deurwaarder en advocaat van creditcardmaatschappij American Express, die schuldeiser, ontkennen inmiddels dat zij vanwege dreiging de vordering hebben ingetrokken, zoals op de zitting dinsdag was gesuggereerd.

De rechter vindt dat argument ‘zonder nadere informatie of inkleuring niet overtuigen’. Ook in dit geval is ‘geen link gelegd’ tussen het beweerde incident en ‘de openbare orde en veiligheid op het sportcomplex’.

Dat het artikel in Het Parool van 4 januari over de zeven mogelijk aan OFC gelieerde incidenten

‘het gevoel van onveiligheid in Oostzaan’ heeft doen toenemen kan volgens de rechter ‘op zichzelf geen grond zijn voor vrees voor verstoring van de openbare orde op het sportcomplex’.

Burgemeester Meerhof zal later in de ochtend reageren.

Alle voetbalwedstrijden en trainingen van OFC kunnen voorlopig gewoon doorgaan.